Bendodo será el número dos de la lista de De la Torre para las municipales

Su presencia en la lista de De la Torre ha sido objeto de numerosas especulaciones desde que el regidor confirmara el pasado mes de marzo su intención de repetir como candidato. La última, el pasado miércoles por la noche, cuando De la Torre aseguró en el programa La Alameda en televisión local 101TV que aún no se había planteado la posición de Bendodo. "Puede ir de dos o no", aseveró tan solo unas horas antes de la confirmación del presidente del partido.

"Es un tema cerrado", dice ahora el regidor

Para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "no hay ningún inconveniente" en que Elías Bendodo sea el 'número dos' en la candidatura de la formación 'popular' en la capital para las próximas municipales. Tras la confirmación de Bendodo, el regidor afirmó que "es un tema que podemos considerarlo cerrado" ya que, "lo que hay que decir es que es el Comité Electoral el que tendrá que decir cuál es la candidatura y cómo se conforma finalmente". En opinión de De la Torre, es competencia de este órgano decidir y no suya: "No me corresponde a mí el entrar en esa materia". Sobre Bendodo, reiteró que "es un magnífico gestor" y que "ha llevado una gestión en la Diputación realmente brillante". "Tiene unos elementos positivos", dijo.