Bendodo no los pierde de vista

En el último congreso provincial del Partido Popular, su presidente, Elías Bendodo, reconoció públicamente dos errores que intentaría subsanar: Alhaurín el Grande y Tolox. Ambos municipios están gobernados por ex populares -por razones diametralmente opuestas- y la intención del partido es que para 2019 los alcaldes y sus concejales abandonen las siglas independientes con las que ganaron en las pasadas elecciones municipales y regresen a sus filas. Los populares lanzaron las redes para lograr un acercamiento prácticamente el mismo día en que se conocieron los resultados de los comicios de 2015, aunque pasado el ecuador del mandato los gestos y las conversaciones se van acelerando.

El presidente de los populares malagueños y de la Diputación provincial realizó ayer una visita institucional a Alhaurín el Grande para el acto de colocación de la primera piedra de una empresa de aceites y, de camino, para allanar el camino del regreso de los ex populares. La alcaldesa, Antonia Ledesma, aseguró a este periódico que únicamente se abordaron proyectos futuros del municipio, pero también reconoció que esa "idea de converger" se mantiene de cara a los próximos comicios y que la vuelta al partido se hará cuando llegue el momento. Fuentes populares afirmaron, sin embargo, que sí que hablaron de esas intenciones de futuro. En las pasadas elecciones, en Alhaurín el Grande el partido creado por el ex alcalde popular Juan Martín Serón (Por Alhaurín) se quedaba a un solo concejal de la mayoría absoluta y el PP pasaba de gobernar a estar representado por un solo concejal (en la actualidad ninguno, porque se ha pasado al grupo mixto). A los populares no les quedó más remedio que no apoyar a Martín Serón tras su condena en firme por un delito de cohecho como regidor popular. Una vez en el gobierno, ya como independiente, Martín Serón se marchó para favorecer un mandato estable a su equipo; sus concejales consiguieron el apoyo del PP y ambos partidos firmaron un acuerdo por el que la nueva alcaldesa y sus ediles regresarían a las filas populares, idea que sigue en pie a pesar de que la concejal popular ahora es edil no adscrita -apoyó un intento de moción de censura que no salió adelante-.

En Tolox, el dos veces candidato por el PP Bartolomé Guerra se hacía con la mayoría absoluta a la tercera, aunque esta vez como independiente (Tolox Unido). En este caso la directiva popular consideró más oportuno presentar una candidatura alternativa para los últimos comicios, por lo que el actual regidor, con su lista de concejales, abandonaron las siglas del PP y se inscribieron como agrupación de electores. Ahora, aunque sin ofrecimiento formal por parte de los populares, fuentes de Tolox Unido confirmaron a este periódico un acercamiento para que el regidor y sus ediles se presenten de nuevo bajo las siglas del PP para las próximas elecciones. Todavía no se han sentado a hablar del proceso, pero sí que reconocen los independientes un entendimiento del que quedan pendientes las oportunas conversaciones para cerrar el acuerdo.