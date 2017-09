Bendodo reivindica el papel de unas Nuevas Generaciones "muy críticas con el partido"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, reivindicó, en el marco del Congreso Regional de Nuevas Generaciones (NNGG) en Mollina (Málaga), que "necesitamos unas Nuevas Generaciones muy críticas con el partido", al tiempo que le pidió a los jóvenes 'populares' que "lideréis el cambio después de 33 años de Gobierno del PSOE" y que estén "a pie de calle, más que nunca".

En el congreso, al que acudieron la vicepresidenta del PP de Málaga, Margarita del Cid, la secretaria general del PP-A, Loles López, y la secretaria general malagueña, Patricia Navarro; defendió que NNGG "debe ser el que esté por delante del partido, la avanzadilla ideológica, la conciencia crítica, el que diga 'por aquí no, os estáis equivocando'", a lo que agregó que el PP "tiene muchas cosas que mejorar, en España, en Málaga y en muchas provincias, nadie es perfecto. Pero creo que se puede mejorar desde los jóvenes porque tenéis mucha mayor credibilidad para estar al día a día". Así, apuntó que "es muy posible y probable que ganemos las próximas elecciones en Andalucía y que haya un presidente distinto por fin al PSOE, que es Juanma Moreno". No obstante, señaló que "sin unas NNGG de Andalucía fuertes, no conseguiremos ese objetivo", porque "el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, y el impulso de los jóvenes es el que tiene que llevar a Juanma a la Presidencia de la Junta". "Juanma se merece ser nuestro presidente, porque Andalucía necesita un presidente como Juanma", subrayó.

"NNGG tiene que liderar este nuevo tiempo, y no lo puede hacer aplaudiendo permanentemente al partido. Tiene que tomar parte y tener voz, no puede ser una comparsa del partido, el que le llene los actos", continuó.