El Benítez abrirá todos los días desde la penúltima semana de julio

En primer lugar sería una parcela para acampar los fines de semanas, ahora abrirá todos los días. Cuando se iniciaron los trabajos para adecentar la zona el objetivo era abrir el parque antes del verano, ahora terminará haciendo una apertura provisional a mediados de julio. Con lío de administraciones y autos judiciales de por medio, los malagueños finalmente podrán disfrutar del Parque del Campamento Benítez en la semana del 17 al 24 de julio, tal y como confirmó ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El regidor dijo que a partir de esa fecha el parque abrirá "todos los días durante las horas de luz", lo que va en contra de las primeras indicaciones que el Ayuntamiento hace tres meses, cuando desde el Consistorio se dijo que mientras no estuviera terminado, el Benítez solo estaría disponible durante los fines de semana.

El regidor no se ve en las elecciones de 2019: "Me siento bien, pero lo lógico es que no lo sea"

De la Torre tampoco ve un problema en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que paraliza de manera cautelar las contrataciones de nuevos servicios de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, lo que afectaría también al Benítez: "Por eso no hay que preocuparse porque lo resolveremos con una solución puntual, pero no hay razones para que quede parado por mucho tiempo por los trámites autonómicos un tema que va a suponer una mejora en los servicios que van a realizar las empresas a los parques y jardines de Málaga".

El auto del TSJA llegó en mayo a raíz de un recurso del grupo municipal Málaga Ahora. Su portavoz, Ysabel Torralbo, aseguró tener indicios de que los concursos de adjudicación de contratas para el mantenimiento de zonas verdes estaban "arreglados para beneficiar a determinadas empresas", bien aclaró que la intención del recurso nunca fue perjudicar los plazos de apertura del Benítez.

Otro de los asuntos a resolver concierne a las medidas a adoptar para evitar inundaciones en la zona. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta propuso el año pasado el ensanchamiento del arroyo El Cañuelo, que atraviesa toda la zona de norte a sur cerca de Plaza Mayor y del Cercanías Málaga-Fuengirola. De la Torre dijo en ese momento que las obras para acomodar El Cañuelo serían "elevadísimas", con costes siempre superiores al millón de euros.

Ese motivo ha llevado al mandatario a prescindir de la obra en el arroyo para dar el visto bueno a la apertura del parque: "Lo que va a abrir es lo que está hecho. ¿Alguien recuerda alguna vez que el Benítez esté inundado? Yo no. Cuando era Campamento Benítez, ¿se inundaba aquello? No. Entonces, ya resolveremos ese tema, pero por ahora no lo necesitamos".

El parque situado en la zona donde se encontraba el Campamento Benítez tiene una extensión de 290.000 metros cuadrados con una arboleda eminentemente mediterránea compuesta por pinos, eucaliptos, cipreses o acacias. Esta composición natural le ha valido su rebautizo como Parque del Mediterráneo. Tendrá áreas de estancia y zonas deportivas. A pesar de que aún no está completamente acomodado el alcalde no tuvo apuros en darlo por bueno para el uso público: "Es ya un parque, tiene una riqueza botánica que será mejorada en el futuro y estará muy bien cuidado".

Estas declaraciones del regidor llegaron durante la sesión de balance de sus dos años de gobierno en el presente mandato. En principio, descartó presentarse a la elección municipal de 2019 por cuestión de edad: "Es difícil que me presente, por no decir casi imposible. Me siento bien, y eso que trabajo demasiadas horas y descanso poco, pero lo lógico es que no lo sea".

También valoró cómo han sido los primeros años de su carrera en los que no ha tenido mayoría absoluta: "Han sido dos años diferentes. Los presupuestos y las ordenanzas se han conseguido en un plazo moderado y yo creo que la ciudad avanza con inercia positiva". De la Torre se mostró orgulloso por la valoración de Málaga en el exterior. Presumió de los avances en cultura, con los museos Pompidou y Ruso a la cabeza en estos años; y en tecnología, con la puesta en marcha del Polo Digital.