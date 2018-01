El parque del Benítez incluirá cuatro grandes plazas y zonas infantiles y deportivas

El diseño final del que será el parque del Benítez, sobre los 251.000 metros cuadrados del antiguo campamento militar, ya está perfilado. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, acaba de dar a conocer los detalles del proyecto de urbanización de la zona verde, que incorporará como principales atractivos cuatro plazas para el esparcimiento de los vecinos que acudan al parque, zonas deportivas (con pistas de voley playa y otras multifuncionales) y espacios de juegos infantiles que tratarán de incorporar elementos totalmente diferentes a los del resto de la ciudad. A este elemento se añade la idea de plantar 8.200 unidades de especies arbóreas, arbustos medianos, trepadoras y de flor, así como garantizar la existencia de dos puntos de aseo y de agua potable.

Sin embargo, la exposición realizada hoy queda aún muy lejos del momento en que podrá verse la puesta de la primera piedra en la parcela, cuya relación presupuestaria supera los 4,7 millones de euros. De facto, es previsible que tal hito no tenga lugar al menos hasta mediados del año 2020, una vez se haya cubierto la aún prolongada tramitación previa al arranque de los trabajos, que tienen un plazo inicial de 14 meses.

Sobre ello, el regidor ha expuesto que este plan de urbanización tiene que someterse a los informes sectoriales, lo que podría requerir de unos seis meses, antes de que pueda ser aprobado por la Gerencia de Urbanismo y licitarse la intervención. Es decir, que como muy pronto la apertura del procedimiento de licitación de las obras sobre el terreno habrán de esperar al menos a julio o agosto de este mismo año.

Antes sí se podrá avanzar en el desarrollo de los nuevos accesos, cuyo concurso está casi ultimado, pendiente de la adjudicación. Esta fase, valorada en casi un millón de euros, fija un plazo de ocho meses de obras, que podría arrancar a mediados del próximo mes de febrero. En este escenario, según el jefe de Arquitectura de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente, puede pensarse en octubre para la terminación de esta intervención.

A estos dos campos de actuación hay que agregar la exigencia de la Junta de Andalucía para que se desdoble el encauzamiento del arroyo El Cañuelo a su paso por el antiguo Campamento Benítez. Esta obra, según los datos municipales, alcanzará los 6,1 millones de euros (con otros 14 meses de plazo). No obstante, De la Torre, que ha admitido no estar “entusiasmado” con la obligación de ejecutar esta infraestructura, ha dejado claro que su idea no es impulsar de inmediato esta adecuación.