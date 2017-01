El Benítez, el parque aletargado

Si a las administraciones públicas se les mide, entre otras cosas, por la diligencia de sus actuaciones, el proyecto del Parque del Benítez es el ejemplo fiel de la falta de la misma. Si en los orígenes del considerado por muchos como proyecto estrella del alcalde, Francisco de la Torre, fue la Gerencia de Urbanismo la que precipitó los mecanismos en pos de tratar de acelerar la apertura de la zona verde, ahora es la Junta de Andalucía la que dilata sine die la publicación definitiva del plan especial que ordena este espacio.

Desde que la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente anunció la aprobación definitiva del citado documento, condicionando su ratificación y publicación en el Boja a la subsanación de una serie de detalles técnicos, pasan cuatro meses sin que el documento vea la luz. Y tanta demora no hace otra cosa que inquietar al equipo de gobierno del PP, que se ve abocado a esperar para poner en marcha los procedimientos de adjudicación de las obras que aún restan para convertir en parque las 28 hectáreas de la antigua parcela militar.

"La parte de Urbanismo de la Junta no dice que está pendiente del informe de Aguas, que no se ha pronunciado aún", explicó el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien cuestionó que "se tarden tres meses en leerse un papel". "Esperábamos que tras pronunciarse en septiembre en menos de un mes se publicase la aprobación definitiva, pero se vuelve a retardar", dijo, recordando de manera irónica el compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "agilidad urbanística".

Sobre el particular, Pomares abundó en el hecho de que la Administración regional dispone de cinco meses para emitir sus informes. "Agotan ese plazo y luego hacen nuevos requerimientos, se usa la normativa para retrasar los planes espaciales; no se puede jugar de esta manera con la legislación, no me parece ético", arremetió.

El malestar municipal está directamente relacionado con la incapacidad que tiene en este momento para impulsar el proyecto final del parque. "La gente no puede entender que se tarde tanto", añadió, preguntándose: "Hay que imaginar qué puede pasar con el Guadalmedina si para un parque tarda más de dos años; no creo que sea un buen mensaje ni político ni técnico, es una parálisis al desarrollo de la ciudad".

El escenario actual hace que la Gerencia de Urbanismo no sea capaz de predecir los plazos de terminación de la nueva zona verde, como ya hizo el concejal el pasado mes de noviembre. En aquel momento, como ratifica ahora, destacó la incidencia que tiene sobre la adjudicación de las obras de los accesos (licitados en agosto de 2015); la redacción del proyecto y licitación del desdoblamiento del arroyo Cañuelo (exigido por la Junta en su informe de Aguas) y la intervención que hará posible la creación del parque. "Hasta que no se publique no voy a encargar la redacción de los proyectos", subrayó. A partir de ahí, se trata de una obra de año y medio o dos años, lo que irremediablemente aboca la terminación del parque a 2019.

Precisamente, las exigencias de Aguas obliga a Urbanismo a realizar ciertos ajustes de consideración en la primera idea que tenía para el parque. Una de las afecciones principales es que el canal paralelo al arroyo El Cañuelo, para garantizar el desagüe ante una avenida de 500 años, cruzará de parte a parte la futura zona verde. Esta circunstancia obliga a buscar el modo de minimizar el impacto.

La urgencia con la que el Ayuntamiento quiso intervenir sobre la parcela, impulsado cuatro obras para adecuar el terreno, valoradas en un millón de euros, antes de disponer del plan especial ha acabado por provocar un desfase económico en las actuaciones municipales.

El informe negativo de Aviación Civil a la creación de una gran balsa de agua que funcionase como estanque en el centro de la parcela, forzó a Urbanismo a cambiar la instalación y a cubrirla. Ello ha traído consigo la pérdida de parte de la inversión realizada en su día en esta instalación. De los 129.900 euros empleados sólo se ha podido reutilizar el 50%.