El Benítez toma impulso

Ayer se cumplieron seis meses desde que la parcela en la que se ubicaba el cuartel militar del Campamento Benítez diera sus primeros pasos como parque forestal. Llegó con grandes críticas por parte de la oposición, que protestó por las deficiencias en el equipamiento del terreno, algo que el alcalde, Francisco de la Torre, defendió en que la concepción del mismo "no es ser un parque urbano". Medio año después, el Benítez se afianza entre los planes de domingo de muchos malagueños, que ven en la superficie de más de 290.000 metros cuadrados una alternativa de ocio en familia.

Decenas de coches se juntaron en el aparcamiento del parque, de capacidad para 200 vehículos. Y dentro, niños corriendo, familias comiendo y hablando e incluso algún que otro grupo de jóvenes. A pesar de que ayer fue un día bastante cálido para la fecha, con máximas de 22 grados, buena parte de las mesas habilitadas para ser utilizadas como merenderos estaban vacías, al encontrarse la mayoría en zonas de sombra. Es por ello que aquellos que comieron en el recinto lo hicieron en el mismo césped o se trajeron sus propias mesas plegables de casa. Una familia llegó a construir un columpio para los niños, atando con dos cuerdas una silla plegable a una rama de uno de los árboles.

Muchos de los usuarios del parque ven una ventaja que aún no esté muy concurrido

Sin embargo, no todo son elogios para el Benítez. Juan, un hombre mayor residente en Churriana, que pasea "cuando puede" por el parque, critica la falta de accesos peatonales: "Es un sitio fantástico para venir en coche, pero no puede ser que no haya una manera decente de venir a pie, habría que solucionar eso para los que vivimos cerca". Asegura, sin embargo, estar "encantado de que hayan habilitado esta joya verde para todos los que la disfruten".

El Benítez cuenta con un estanque artificial, aunque se valló y ahora está en desuso por imposición de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos de España. Ahora, los visitantes más jóvenes del parque han dado una nueva función a la zona: la de tobogán improvisado. Lo que lleva a algunos padres a cuestionar la seguridad de la zona: "Sí que es cierto que haría falta cerrar mejor esas zonas, porque no todos los niños son tan hábiles y alguno podría tener algún percance", indica Roberto, que viene de Torremolinos con su mujer y su hija pequeña. A pesar de algunas críticas a los acomodamientos, ve con buenos ojos la apertura del recinto: "Está fantástico".

Una de las claves que ofrecen la mayoría de los que visitan el parque es la tranquilidad que se respira en la zona: "No sé si es que aún no es muy conocido o que los parques en Torremolinos están más saturados, pero este tiene un añadido que atrae mucho", destaca Roberto. Aunque él, que trajo la bicicleta para pasear por la zona con su hija, pide que los caminos del parque sean un poco más uniformes: "Entiendo que quisieran darle un enfoque natural al parque, y es algo que se agradece, pero los senderos deberían aplanarlos un poco para que las bicicletas puedan ir con más comodidad. Hay cada cual escalón...".

Una de las decenas de familias presentes ayer comentaba haber visitado el parque ya "unas cinco o seis veces": "Unas veces se suman los tíos o los abuelos, y al final, con la cosa de que todo el mundo quiere visitarlo por primera vez he venido aquí bastantes veces, pero está muy bien, y se agradecen espacios de este tipo", asegura José Miguel. "El único inconveniente que le veo es alguna fuente para beber, porque ahora en invierno se aguanta pero en verano es necesario habilitar un sitio en el que refrescarse", indica, añadiendo también que unos servicios "estarían muy bien para evitar que la gente orine en cualquier parte". A pesar de estas reivindicaciones, la mayoría de los visitantes ve al Benítez como el remanso de paz y armonía del que careció el recinto durante las siete décadas que fue un cuartel militar.