Best Hotels traslada su sede social de Salou a Benalmádena

Best Hotels, compañía hotelera gestora de 32 hoteles repartidos entre España y Andorra, ha trasladado su sede social de Salou, donde cuenta con tres establecimientos, a Benalmádena, según figuran en los registros del Boletín Oficial del Registro Mercantil. De esta manera, Best Hotels que traslada su sede a la avenida Antonio Machado, número 66, de la localidad de Benalmádena y se suma a otros grupos hoteleros que han trasladado su sede fuera de Cataluña, como Hotusa, Derby Hotels y Axel Hotels.

La compañía dirigida por David Batalla cuenta con tres establecimientos en la Costa del Sol, el Hotel Best Tritón, el Hotel Bes Benalmádena y el Hotel Best Sirocco, todos con cuatro estrella). Además de estos tres, Best Hotels cuanta con un hotel en la Costa Tropical, seis en la Costa del Almería, trece en la Costa Dorada, tres en Mallorca, uno en Tenerife, cuatro en Barcelona y un último hotel en Andorra. También eDreams Odigeo trasladó los domicilios sociales de todas su filiales españolas de Barcelona, centro neurálgico del grupo donde trabaja el 60% de su plantilla, a su oficina en Madrid, ubicada en la calle López de Hoyos, 35 el pasado 10 de octubre. Posteriormente, el 25 de octubre tres de ellas lo volvieron a mover a la calle Conde de Peñalver, 5 por razones organizativas, según explica el grupo online de viajes .