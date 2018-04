BidafarmaUna cooperativa con mucha salud

Era un caluroso sábado de junio de 2016 cuando los socios de Cofarán aprobaron en asamblea integrarse junto a otras nueve cooperativas farmacéuticas del resto de España en un grupo empresarial mayor. Así nació Bidafarma; una empresa, también cooperativa, que ya ha superado su primer año de vida con mucha salud. Cofarán, que por aquel año era la tercera firma en facturación de la provincia y cuyo ámbito era fundamentalmente malagueño, forma parte ahora de una empresa de alcance nacional con una facturación de unos 2.200 millones de euros. Bidafarma se dedica a la distribución farmacéutica. Es decir, a abastecer diariamente a las boticas. La empresa resultante de aquella fusión decidida hace casi dos años por una decena de cooperativas de diferentes puntos de España concentra en la actualidad el 20,85% de la cuota de mercado.

El presidente del consejo asesor de Bidafarma-Málaga, Leandro Martínez, sostiene que el pilar de ese crecimiento es la calidad del servicio. "Tenemos una frecuencia de distribución de cuatro servicios al día y un catálogo con cada vez más productos disponibles", señala. Además de medicamentos, Bidafarma distribuye entre sus boticas asociadas productos de parafarmacia, óptica y ortopedia. "En la comunidad de Madrid, la cooperativa cada vez está siendo más fuerte", asegura Martínez.

La entrada de Cofarán en Bidafarma no estuvo exenta de cierta crisis interna ya que algunos socios no querían la fusión. Pero al final, la mayoría votó a favor de la unión para crear una cooperativa más fuerte que pudiera hacer frente a la competencia nacional y extranjera, cada vez más dura. Bidafarma tiene en la provincia casi 200 empleados. En Málaga está su sede comercial. Martínez comenta que salvo porque las cubetas de reparto de medicamentos antes eran azules y ahora son de color pistacho, los asociados no han sufrido prácticamente cambios. Han podido incluso, según explica, mantener el programa informático para hacer los pedidos.

También precisa que aquellos socios que tenían un capital superior a 30.000 euros -como esta era la cifra a aportar para entrar en Bidafarma- han recibido la diferencia. "Lo que habla de la fortaleza de la empresa", sostiene. Por ello resume que los farmacéuticos asociados, sin sufrir grandes cambios, forman parte ahora de una cooperativa potente. Bidafarma tiene en toda España más de 7.000 socios, 30 almacenes, 526 rutas de distribución, una cuota de mercado que roza el 21% y 1.497 empleados. La cooperativa está aún dentro de los cinco años de transición. Pasado ese tiempo, habrá elecciones. Martínez aclara que cada una de las diez empresas que se fusionaron en Bidafarma mantendrán su representación. Esta cooperativa, además, forma parte -con otras cinco de Canarias, Baleares, Salamanca y Valladolid- del Grupo Bidafarma. Esa quincena de empresas controla el 27,65% de la cuota de mercado nacional de la distribución farmacéutica.