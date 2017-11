El Black Friday gana brillo

El Black Friday, a imagen de la celebración de Halloween, ha llegado para quedarse y seguir ganando adeptos en la provincia, por lo que a los más reticentes no les quedará más remedio que asumirlo. Los descuentos han entrado en los comercios bajo el paraguas de esta jornada de compras -que se celebra en Estados Unidos al día siguiente de acción de gracias- y en algunos casos prometen un precio final de hasta un 70% menos sobre el importe marcado en la etiqueta. Moda, tecnología, libros o viajes son solo algunos de los segmentos que se vuelcan con este viernes negro, que en muchos casos se alargará hasta lo que ya se conoce como el Ciber Monday, si es que no llevan ya desde inicios de semana sumergidos en periodo de promociones. Y aunque las compras on line van ganando terreno, junto con las grandes empresas, el pequeño y mediano comercio a pie de calle también tiene mucho que ofrecer.

El presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, valora la buena acogida que ha tenido el fenómeno entre los comerciantes desde que se importara hace algunos años. Los centros históricos de todos los municipios de la provincia la asumen ya como una jornada de descuentos propia, un periodo de descuentos que supone "el pistoletazo de salida de la campaña navideña"; por lo que se ha creado "una fiesta en torno a este día para conseguir que las ventas se vayan animando", concreta Gil. En el caso de la capital, la fiesta será doble, porque la jornada de descuentos coincide con la inauguración del alumbrado navideño (19:00).

Algunas promociones comenzaron a principios de esta semana y se alargarán hasta el lunes

Los comerciantes no se atreven a dar datos sobre la facturación en torno a este periodo de descuentos, porque la suman al conjunto de la campaña navideña. Pero lo que sí tienen claro es que es las previsiones apuntan a que se superarán los 31 millones de euros facturados el año pasado, asegura el presidente de Fecoma. Las organizaciones de consumidores y la Junta de Andalucía han lanzado desde hace unos días una serie de recomendaciones para afrontar estos descuentos con un consumo reflexivo y crítico. En primer lugar recomiendan no dejarse llevar por las prisas y realizar una buena planificación para adquirir únicamente productos que realmente se necesitan, sin caer en las compras compulsivas.

Si se opta por realizar las compras a través de internet para aprovechar las ventajas que ofrece el comercio electrónico, se deben tener en cuenta una serie de precauciones para evitar riesgos de seguridad. Y estas pasan por elegir páginas seguras para realizar las compras, para lo que se debe comprobar que en la dirección aparece https en lugar del http habitual, o que aparece en la pantalla un candado cerrado o una llave entera, que son indicadores de que el sitio web utiliza tecnología especial para proteger los números de las tarjetas de crédito, así como la información transmitida.

La Policía Nacional, por su parte, ha alertado sobre los tipos de fraude que los ciberestafadores han "ingeniado" en los últimos años debido al incremento de las compras por internet. El spamming -remisión masiva de mensajes no solicitados con ofertas de cualquier tipo- y el vishing y el SMishing, -engaños por el que la víctima se pone en contacto con un número de atención al cliente falso, ya sea por llamada o SMS respectivamente- son los más conocidos. No obstante, llaman a los usuarios a ser precavidos ante otras formas de delito, como por ejemplo el carding, cargos fraudulentos en una tarjeta de crédito ajena de la cual se ha conseguido previamente los datos. Para evitarlo, sugieren verificar de forma regular que los cargos recibidos en la cuenta bancaria se corresponden con los realizados.