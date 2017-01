Bomberos se reúnen hoy con el alcalde para negociar sus condiciones

Los bomberos de Málaga que permanecen encerrados desde el pasado jueves en el parque central como protesta por las condiciones laborales se reunirán hoy con el alcalde, Francisco de la Torre. La idea de los efectivos, según explicó ayer el secretario de Comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, es exigirle en primer lugar la destitución de la jefatura. Si el regidor no acepta este primer punto, recalcó, no pasarán a negociar el segundo y continuarán con el encierro, en el que participan unos 180 bomberos, que se van turnando para que la protesta no afecte a las guardias. En caso de que esta medida se lleve a cabo, el colectivo procederá a una "negociación real" de sus reivindicaciones.

Entre las solicitudes destacan el "compromiso de establecer un calendario de negociación sobre la organización del servicio y las condiciones laborales que históricamente la plantilla viene demandando", además de la "elaboración de un reglamento de bomberos consensuado con los representantes sindicales" y la "regularizacion de la jornada laboral al resto de trabajadores del Ayuntamiento". Piden también un "calendario de reclasificación del colectivo" para equipararse al resto de cuerpos de bomberos de Andalucía.