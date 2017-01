"Buscamos la dignidad de los bomberos"

El grupo de Whatsapp que la plantilla de bomberos de Málaga ha creado para asumir el calendario de movilizaciones recoge cada turno de encierro, repartido entre la mañana, la tarde y la noche. La idea es mantener siempre un día de descanso entre la guardia y la protesta. "Deben estar en condiciones óptimas para dar el máximo. Los ciudadanos no pueden ser paganos de una situación de incomprensión respecto a demandas ancestrales", explica uno de los mandos. Otro de ellos, activo en el Cuerpo desde hace más de tres décadas, asegura que en la sede de El Escalín del parque central de Martiricos, donde permanecen encerrados, está representado "el 97% de la plantilla". Durante estos años ha comprobado, afirma, cómo ésta "ha ido hacia atrás". "Los técnicos llegaron a finales de los 80 y hasta hoy siempre ha habido uno de guardia o localizable. Desde este mes, no hay ninguno, como ocurría antes de 1982. Teníamos también un grupo de rescate de montaña y submarinismo que empezó con 40 personas. Desde hace cuatro años, no está operativo", recalca. También la media de edad se ha disparado. Unos 150 efectivos tienen más de 50 años y hay 83 con 55.

Los bomberos siguen en tensión con el Ayuntamiento, que se niega a destituir al jefe del servicio, José Cruz, condición que consideran "irrenunciable" para negociar. "En 15 años no ha modernizado ni impulsado nada. No nos escucha, se ha aislado y está de espaldas a la plantilla. Queremos a alguien que traiga un proyecto, no más dinero", agrega el trabajador. Ni siquiera la mesa de trabajo que el alcalde, Francisco de la Torre, les ofreció en la última reunión. "Es una cortina de humo, una maniobra dilatoria", expresa otro de los funcionarios.

Durante estos 12 días de encierro, los efectivos se han servido de sillones, colchones y sacos de dormir para descansar. Las fuerzas no flaquean. Han recibido el apoyo de compañeros de distintos puntos de la geografía y también la paciencia de sus familiares por ausentarse en fechas señaladas de Navidad. Ayer los visitaron efectivos de Jaén y del Consorcio Provincial, que aseguraron que forman "una cadena" y que permanecerán unidos.

Los bomberos, que prevén una manifestación la próxima semana, buscan "la dignidad del Cuerpo y luchar por la seguridad de los ciudadanos". A modo de comparación con el resto de ciudades, uno de los portavoces añade que su jornada es de 1.900 horas, 300 más respecto al resto. "Se basan en un complemento miserable. Queremos trabajar lo mismo", sostien.