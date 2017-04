CCOO convoca a los trabajadores de guarderías a dos días de huelga

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado a los trabajadores de las guarderías a sumarse una huelga general durante los días 19 y 20 de abril en protesta por el nuevo modelo de financiación de la educación de cero a tres años. Las movilizaciones coinciden con una concentración prevista para el día 19 de abril por parte de las organizaciones patronales, entre ellas Escuelas Infantiles Unidas, que se desarrollará en las puertas del Parlamento andaluz también en protesta por el sistema articulado para financiar los conciertos con las guarderías.

El modelo tiene la particularidad de que mantiene los precios de los últimos años (278,8 euros al mes), al tiempo que se abre a la totalidad de los operadores del sector. La fórmula, pese al rechazo de sindicatos y organizaciones empresariales, ha provocado que 300 nuevos centros en Andalucía se adscriban al sistema público, de modo que el próximo curso serán 1.730, de ellos 337 están en la provincia de Málaga. La apertura de los conciertos significa que la oferta de plazas se eleva a 112.796, es decir 14.500 más que el año pasado en Andalucía.

177,79euros. Es el precio más bajo y lo ofertan un centro de la capital y seis de la provincia de Málaga

CCOO llama a la huelga a 77.000 empleados de las guarderías andaluzas, de ellos unos 15.000 en Málaga, porque entiende que el sistema para apoyar con fondos públicos los centros privados "destruirá empleo y destruirá las ya deficientes condiciones laborales de un sector feminizado al 95%". Miguel Ángel Palma, responsable de enseñanza privada del sindicato en Málaga, precisa que las trabajadoras no verán satisfechas sus aspiraciones para mejorar sus condiciones laborales tras años de congelación salarial. "Una educadora cobra 837 euros brutos por un mínimo de 38 horas semanales de trabajo", anota. El decreto ley que regula el nuevo modelo supone, en su opinión, "un golpe bajo a sus expectativas, porque la Consejería no se preocupa por controlar si se aplican los convenios en los servicios que licita".

La organización sindical estima que el nuevo modelo de financiación "conllevará dificultades para las empresas más cumplidoras laboralmente y con plantillas más estables, pues se exigirá un esfuerzo aún mayor a su personal para poder competir y mantener las mismas condiciones, facilitando un trasvase de alumnado que pondrá en peligro los empleos y su estabilidad, al generalizar una situación de competencia desleal entre los centros y sus trabajadoras".

El sistema de conciertos que se aplicará a partir de septiembre establece en 278,8 euros el precio mensual máximo por niño. De esa cantidad, 69,72 euros corresponden al comedor. Esta cifra es fija. Sin embargo, el servicio educativo se determina en 209,16 euros por menor y mes, cantidad a la que las empresas pueden aplicar una reducción de hasta el 15%.

Estos precios son el caballo de batalla del sector. Las tarifas no han sufrido modificaciones desde 2009 y las empresas tenían en el punto de mira una revisión al alza para el próximo curso. El objetivo no solo no se ha cumplido, sino que los precios pueden ser bajados y, además, el sistema se abre a la totalidad de los operadores.

La Consejería de Educación publicó ayer el listado de centros que se acogen al denominado programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. En total son 1.730, a las que se deben sumar los 171 que son propiedad de la Junta de Andalucía.

El listado incluye 302 que hasta ahora operaban en régimen privado estricto, sin tener posibilidad de acoger a niños con precios bonificados por la Junta y que ahora se enganchan por primera vez al sistema.

Sin embargo, la oportunidad para aplicar una reducción de los precios que abre el nuevo decreto de la Junta de Andalucía ha tenido un seguimiento muy limitado. De los 337 centros infantiles de Málaga que se acogen al programa público y podrán acoger a niños con tarifas bonificadas, todos salvo 17 fijan su precio en el tope de la horquilla establecida por la Junta de Andalucía: 209 euros al mes por el servicio escolar, más los 69,72 fijos por el comedor. Las tarifas más bajas se reducen a 177 euros y se ofrecen en la guardería Patín de Málaga, El Secadero de Estepona y en las de Casabermeja, Casares, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra y Teba. En la capital hay otras cinco con tarifas que oscilan entre los 180 y 200 euros (Bichitos, Cuco, El Trébol, La Cometa Blanca, Patito Amarillo y The Green Ray Kinder). Finalmente, en la localidad de Fuengirola hay un centro con un precio por servicio educativo de 191 euros, en Marbella dos a 200 euros y la guardería Cotomar de Rincón de la Victoria que costará 185 euros al mes.