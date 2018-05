CCOO afirma que falta crear 45.700 empleos para hablar de recuperación en Málaga

La recuperación de Málaga es indiscutible desde el punto de vista macroeconómico, con varios años consecutivos de crecimiento del Producto Interior Bruto, y progresa desde el punto de vista del mercado laboral, pues aunque es cierto que ahora hay menos parados que hace un par de años el volumen de personas en el desempleo es aún ingente. El sindicato CCOO presentó ayer un informe sobre la evolución del empleo en Málaga en el que destaca que, para hablar realmente de recuperación, al menos laboral, sería necesario crear 45.700 puestos de trabajo más. Fernando Muñoz, secretario general provincial de CCOO, detalló que entre 2008 y 2013 se destruyeron 135.200 empleos en Málaga y entre 2014 y 2017 se han generado 89.500, por lo que hay un déficit de 45.700, un 7,2%, para llegar a estar, por lo menos, como en 2008.

El estudio refleja que hubo una “destrucción brutal” de empleo, pasando de 635.600 ocupados en 2007 a 500.400 en 2013, cuando se tocó fondo y se inició la recuperación, llegando a los 589.900 ocupados al cierre de 2017. Desde este sindicato entienden que la recuperación del empleo entre 2014 y 2017 es “insuficiente porque en cuatro años aún tenemos un déficit y porque no se corresponde con el crecimiento económico de estos cuatro años, por lo que podemos decir que la recuperación no está llegando a las personas”. En este sentido señalan que el crecimiento económico entre 2004 y 2007, en pleno boom, fue del 4% y el del empleo estuvo en el 7%, mientras que entre 2014 y 2017 el PIB se ha impulsado un 3,2% y el empleo un 4,2%. “Málaga está por encima en el crecimiento, pero ello no lleva aparejado un crecimiento del empleo. Estamos a la cabeza del empleo parcial y temporal en la Unión Europea”, dijo Muñoz, a la vez que lamentó la bajada salarial “con la consiguiente reducción de ingresos a la Seguridad Social”.

CCOO desgranó el perfil del empleo que se está creando en la provincia malagueña. Es un contrato temporal, para hombres de más de 45 años, a jornada completa en el sector privado, especialmente en el área de comercio y transporte. Los empleados que están firmando más contratos son aquellos que están cualificados y que tienen, al menos, la secundaria.

Entrando en más detalles, uno de los aspectos más llamativos es que, pese a que siempre se ha hablado de la dificultad de los mayores de 45 años para encontrar un empleo, el estudio de CCOO indica que ha sido precisamente este colectivo el que ha salido mejor parado, pues entre 2008 y 2013 se generaron 20.600 empleos (mientras que fue negativo en los grupos de menores de 30 años y de entre 30 y 44 años) y entre 2014 y 2017 se crearon 51.400, siendo menor en los otros dos colectivos de edad.

El sector servicios es el que tira del carro y, dentro de él, el comercio y los transportes han permitido el 86% de los nuevos contratos. La jornada parcial venció a la completa durante la crisis y desde 2014 se ha invertido el orden, aunque lo que no cambia nunca es que Málaga es una provincia de contratación mayoritariamente temporal. La mujer sigue siendo la principal perjudicada, incluso con la recuperación laboral. El estudio subraya que el empleo recuperado es exclusivamente temporal en el caso de la mujer y que la brecha salarial no es solo un titular de prensa, sino que se constata fácilmente pues las mujeres son mayoría en las actividades con menos salario y en las ocupaciones sin cualificar.