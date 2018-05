CCOO reclama 1.500 trabajadores más para evitar el declive de los centros de salud

Contratar a unos 1.500 trabajadores más de todas las categorías en la provincia para los centros de salud y destinar por lo menos el 20% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria. Esas son sólo dos de las 150 propuestas que plantea CCOO para evitar el progresivo deterioro de la asistencia más cercana a los ciudadanos. El sindicato exige que el incremento se concrete en el próximo lustro. En la actualidad, Andalucía ocupa el penúltimo puesto de España en inversión en atención primaria.

"Reclamamos que no se baje del 20% [del presupuesto sanitario] y que se intente llegar al 25% porque las inversiones en atención primaria le llegan a todo el mundo", dijo el secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González. En 2016, se destinó el 16%. El argumento es que una atención primaria fuerte descarga la especializada porque el paciente que resuelve su problema en el centro de salud no necesita ir al hospital. González advirtió de la "disminución brutal y alarmante de recursos" en este nivel asistencial y que "está al límite". Por ello demanda ese aumento de personal, para que cada médico tenga asignados unos 1.600 pacientes -y no 2.200 como en la actualidad- y los pediatras, unos 1.400 niños -frente a los 1.600 de ahora-. El sindicato también reclama un enfermero por cada facultativo. Actualmente, hay dos por cada tres médicos. Dentro del capítulo de personal, Comisiones también exige una matrona por cada centro de salud y un fisioterapeuta por cada 1.500 habitantes. Y estas últimas prestaciones se deben potenciar sobre todo en las zonas rurales, según el sindicato.

Para dar respuesta al envejecimiento de la población, CCOO también reivindica que se refuerce la hospitalización domiciliaria y se impulsen los hospitales de crónicos. Entre sus 150 propuestas también se incluye la necesidad de que se incrementen las plazas para residentes (MIR) de pediatría y médicos de familia. González advirtió que en los próximos 10 años se jubila el 25% de los facultativos de atención primaria "y no hay relevo generacional".

Hace 34 años, la reforma de la atención primaria supuso "una revolución" en la sanidad al potenciarse no sólo la asistencia sino también la prevención con diferentes programas como embarazo, niño sano, vacunación, atención domiciliaria o promoción de la salud. Pero González manifestó que la crisis -con los recortes, la falta de sustituciones y la merma de las inversiones- le ha dado "el tiro de gracia". Y acotó: "La atención primaria es la Cenicienta de la sanidad".