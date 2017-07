CCOO alerta del repunte de la siniestralidad laboral con 13 fallecidos ya este año

Comisiones Obreras (CCOO) presentó ayer un informe en el que se alerta sobre el aumento de la siniestralidad laboral en la provincia de Málaga, en la cual se han producido 7.939 accidentes laborales desde principios de este año hasta el 31 de mayo, según datos de la asociación sindical, lo que supone una media de 53 accidentes diarios. El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, denunció esta situación y afirmó que "hay que pararla". Asimismo, señaló que a nivel nacional también ha aumentado la cifra de percances. En concreto, durante el pasado año más de un millón de trabajadores sufrieron algún tipo de accidente mientras desempeñaban su profesión, de los cuales 607 perdieron la vida. En Málaga, ya han fallecido 13 trabajadores en lo que va de año.

Sobre el costo de estos accidentes, Cubillo afirmó que "la negligencia empresarial nos cuesta a todos los españoles", debido al dinero que se destina a las pensiones relacionadas con estos casos. Por este motivo, instó a que se invierta en formación de seguridad, lo que provocaría que los "trabajadores estén más seguros y las empresas sean más competitivas". En esta misma línea, el secretario de salud laboral de CCOO de Málaga, José Martín, señaló que "la prevención de riesgo no es un gasto, sino una inversión". José Martín también admitió que "es muy doloroso hablar de cifras cuando se habla de sufrimiento humano". Además, recordó que la salud y el trabajo son derechos fundamentales que emanan de la Constitución. Sobre derechos afirmó que "hay un derecho no recogido en ningún ordenamiento jurídico, que se trata del derecho a ganar derecho", aunque apostilló "que no debe ser a toda costa, y menos poniendo en juego la vida de los trabajadores".

Por su parte, Cubillo señaló que la mayor accidentalidad se produce en las empresas con menos de 50 trabajadores. Para ello, desde el sindicato se llevará a cabo una serie de medidas para evitar la siniestralidad laboral. La primera de estas se trata de llevar a cabo reuniones con la administraciones públicas, especialmente la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, con el objetivo de alcanzar acuerdos. Además, se realizará una campaña de sensibilización y concienciación de la importancia de la prevención de este tipo de riesgos, así como la realización de cursos básicos de formación para los delegados de prevención. Asimismo, se llevará a cabo una serie de cursos de teleformación.

Una de las principales medidas se trata de la creación de un grupo multidisciplinar para controlar aquellas empresas con mayor riesgo. Cubillo señaló que este grupo se pondrá en marcha en septiembre y en él se incluirá a una persona de cada estructura sindical. Además, CCOO propone incentivar acuerdos con las mutuas, para lo que se llevará a cabo una reunión con la asociación de mutuas.