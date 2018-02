CHIQUITO DE LA CALZADAPor la gloria de Andalucía

El cómico malagueño Gregorio Sánchez, más conocido como Chiquito de la Calzada, continúa cosechando premios meses después de su fallecimiento. Ayer, la Junta de Andalucía anunció que reconocerá a título póstumo al humorista con una de las catorce medallas de Andalucía que otorga cada año. Así, Chiquito poseerá ya galardones a todos los niveles institucionales: nacional, regional y local. Su originalidad en los movimientos que hacía y su uso del lenguaje que lo han convertido "en un auténtico fenómeno sociológico, cosechando el reconocimiento y cariño del público e innumerables imitadores" son los motivos por los que el Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado ayer en el Palacio de San Telmo, ha decidido reconocerlo a título póstumo. La escritora y profesora malagueña María Elvira Roca, que impartió clases en Harvard, también recibirá la Medalla de Andalucía.

El 11 de noviembre del año pasado fallecía el querido Chiquito y dejaba tras de sí un legado humorístico y cultural enorme. Pocos días después de su muerte, tal y como hizo ayer la Junta de Andalucía, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, propuso que el Consejo de Ministros otorgase la Medalla de Oro de las Bellas Artes a Gregorio Esteban Sánchez, Chiquito de la Calzada, a título póstumo. En diciembre el Consejo de Ministros lo incluyó finalmente entre los premiados. De nuevo a título póstumo, a finales de noviembre del año pasado el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción institucional por la que se reconoció a Chiquito como Hijo Predilecto de la Ciudad de Málaga a título póstumo. El reconocimiento contempló, además, la instalación de una placa en su casa natal, en la calle Calzada de la Trinidad -de donde le venía la mitad de su nombre artístico-, donde el cantaor y humorista vino al mundo el 28 de mayo de 1932; así como la instalación de un monumento en el parque del área de Huelin que lleva su nombre, inaugurado en 2004.

También se incluyó un acuerdo para colaborar en un impulso ciudadano que se creó para la colocación de una escultura de Chiquito de la Calzada, previsiblemente en el pasaje de Chinitas, en pleno corazón de la ciudad, donde era habitual verle en uno de los restaurantes de la zona.

En 2016 fue también reconocido como Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga por la Diputación (en cuya sede se instaló la capilla ardiente tras su fallecimiento). "No me lo esperaba, es un recuerdo que estará conmigo toda la vida y que se quedará en mi casa. Vosotros creéis que lo voy a vender", bromeó como no podía ser de otra manera en el momento en que recogió el premio. "No sé si me lo merezco, bueno, sí, que yo soy una persona competente que se lleva bien con todo el mundo", apuntó. Y no le faltaba razón, ya que tanto sus familiares, amigos y conocidos como los ciudadanos que se lo encontraban por la calle señalaron ese rasgo el día de su muerte.

Otro momento en el que el humorista vio devuelta toda la felicidad que repartió desde los años 90 fue cuando se inauguró el parque que lleva su nombre en la zona oeste de la ciudad, en 2004. "Es el día más feliz de mi vida", afirmó con la simpatía que le caracterizaba. "Este es mi primer regalo de Navidad. Hasta que no he visto el cartel que lleva mi nombre no me lo creía, ahora soy el hombre más feliz del mundo", continuó cuando se descubrió la placa con su nombre, a lo que siguió con su particular sentido del humor: "es precioso, ha quedado de maravilla, me voy a meter en un piso". Todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad la propuesta de la Concejalía de Cultura para homenajear la trayectoria del popular artista con ese jardín de diez mil metros cuadrados de zonas verdes y paseos que se encuentra junto al paseo marítimo de Huelin, en la calle Pacífico.Durante cuarenta años Chiquito de la Calzada se dedicó principalmente al flamenco, aunque llegó a actuar en un episodio de la serie Vacaciones en el mar y vivió un tiempo en Japón. Fue en los años 90 cuando cobró gran popularidad en su faceta de humorista gracias a su participación en el programa Genio y figura.