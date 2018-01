Caen las temperaturas y la lluvia amenaza la Cabalgata de Reyes

Se acerca la fecha más esperada por miles de niños y los afectados no paran de actualizar la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero las previsiones, cada vez más certeras, no vaticinan nada bueno para la Cabalgata de Reyes. Por el momento, las estimaciones de lluvia durante la tarde de mañana son del 95% para la capital malagueña. Desde el Centro Meteorológico informaron ayer de que a partir de las 17:00, hora en la que sus majestades de Oriente tienen marcada la salida de la Alcazaba, podrían iniciarse las precipitaciones. No obstante, no parece que vayan a ser especialmente fuertes, por lo que el cortejo real podría hacer su recorrido por las calles de la ciudad sin que peligre su seguridad. La lluvia podría cobrar algo más de intensidad a partir de las 20:00. A esa hora se estima que los Magos de Oriente estén finalizando su recorrido para acercarse hasta el Belén viviente de la Catedral y realizar su ofrenda.

"Hoy veremos la previsión más cercana y tomaremos una determinación, solo necesitamos que durante tres horas y media no llueva demasiado", dijo ayer la concejala de Fiestas, Teresa Porras. Lo que no contempló fue anticipar un día la cabalgata, como han hecho en otras ciudades también amenazadas por la climatología. Decenas de localidades de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva decidieron ayer cambiar el día de sus recepciones reales.

Según la previsión de la Aemet, desde las 00:00 hasta las 12:00 del sábado 6 de enero la probabilidad de precipitaciones es de un 70% y baja hasta el 55% durante la tarde. Esta inestabilidad traerá también una significativa bajada de las temperaturas y si hoy se alcanzarán máximas de 23 grados, éstas bajarán hasta los 13 estimados para este domingo. También caen las mínimas de los 15 a los 7 grados previstos a final de la semana. Por el momento, también se ha activado el aviso amarillo para la Costa del Sol y la comarca del Guadalhorce por viento, ya que se podrían producir rachas del suroeste que alcancen los 80 kilómetros por hora. La alerta se establece desde las 18:00 de mañana hasta las 00:00 del sábado. Las rachas serán más intensas en los municipios más occidentales, según explican desde Meteorología.