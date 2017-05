El Cala de Mijas se desvincula de la agresión que sufrió un joven

El Club Deportivo Cala de Mijas se ha desvinculado de la agresión que el domingo por la tarde sufrió un joven de 23 años cuando, según su testimonio, se dirigía al campo de fútbol de Los Olivos en Mijas, donde poco después se disputaba un partido entre este equipo y el Archidona Atlético. La secretaria del club ha defendido en declaraciones a este periódico que ni sus jugadores ni sus aficionados se vieron implicados en el incidente, que se saldó con un herido que tuvo que ser hospitalizado.

Asimismo, afirma que entre sus seguidores "no hay ultras" y recalcó que la agresión ocurrida en la zona exterior del recinto "no se puede relacionar" con el encuentro que se celebró más tarde. "Fue un partido limpio. No tuvo nada que ver con lo que pasó y no se puede vincular a algo deportivo", señala la portavoz del Cala de Mijas, que lamenta el perjuicio a la imagen del club. El joven lesionado, que es socio del Archidona Atlético, explicó que fue abordado por un grupo de "siete u otro personas" que portaban palos y bolsas con piedras. "Pasábamos por un callejón. Salieron 30 ó 40 personas y echamos a correr. Yo me despisté y me quedé el último, me pillaron entre siete con palos y piedras. Me dieron una patada en la espalda y caí al suelo. Me hice una bola", relató a este periódico. Según su versión, llegó a oír cómo uno de los individuos, que iban cubiertos con capuchas, espetó: "Parad que lo matáis".

En ese momento, otras dos personas se acercaron y continuaron pegándole, hasta que se marcharon. "Me tapé y cuando pararon me miré y dije: 'Vivo estoy'. En la vida me había pasado esto", señaló el joven, quien precisó que no conoce a los supuestos agresores y que tampoco había quedado con ellos, según la versión que ofreció a este periódico.