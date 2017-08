Cargos públicos del PSOE se mueven para que Ruiz Espejo sea candidato

El sector más oficialista del PSOE malagueño ha decido mover ficha de inmediato y empezar a armar la candidatura de José Luis Ruiz Espejo de cara al congreso provincial de otoño. Sólo un día después de hacerse oficial que el relevo en la cúpula socialista es ya inevitable, cargos públicos del partido ligados al sector susanista se movilizaron a través de las redes sociales para pedirle al delegado del gobierno de la Junta en Málaga que dé el paso y se presente como aspirante a las primarias del partido.

El goteo de respaldos de dirigentes locales a Ruiz Espejo parecía un movimiento preparado desde la dirección del partido, si bien el aún secretario general, Miguel Ángel Heredia, prometió el lunes que mantendría una posición "neutral" en el proceso de primarias, sin interferencias, porque "ha llegado la hora de la militancia", precisó.

El primero en proponer en público el nombre de Ruiz Espejo fue el alcalde de Marbella, José Bernal, una de las figuras en alza dentro del socialista malagueño tras hacerse con el poder en el segundo municipio de la Costa. A través de su cuenta de Twitter, Bernal anunciaba que había pedido a Ruiz Espejo que liderara "el proyecto de futuro" para el partido, Su mensaje fue seguido en cascada por cerca de una veintena de cargos públicos, entre alcaldes del interior de la provincia, concejales, diputados y parlamentarios.

Bernal aseguró en declaraciones a Europa Press que el delegado del gobierno es "la persona adecuada por su cercanía, por ser trabajador, por su capacidad de diálogo y por su amplia experiencia tanto en lo orgánico como en los institucional para encabezar un proyecto abierto a todos los compañeros y con miras al futuro". El dirigente marbellí aseguró también que Ruiz Espejo tendrá su apoyo "como alcalde desde el ámbito institucional y como secretario general del PSOE de Marbella", además del respaldo de "cientos de cargos y representantes públicos de los socialistas en la provincia y miles de militantes, de hombres y mujeres socialistas, que desean que José Luis encabece este proyecto".

A juicio del secretario general del PSOE en Marbella, Ruiz Espejo es la "persona adecuada" para liderar a los socialistas malagueños "en un momento en el que se impone el diálogo entre los grupos políticos y en el que la escucha activa para la militancia es fundamental".

Otros dirigentes como el alcalde Cuevas Bajas, Manuel Lara, también afirmaba en las redes sociales su respaldo a "una persona humilde y trabajadora como pocos". En una línea similar se expresaron los regidores de Mollina, Cuevas Bajas, Villanueva del Rosario, Alozaina, Iznate o Arriate. La delegada de Salud, Ana González destacaba a través de Facebook el carácter "dialogante, cercano a la militancia y al ciudadano" del delegado del gobierno y la parlamentaria Gema Ruiz aseguraba que Ruiz Espejo "tiene que ser" el próximo líder del partido.

El goteo de apoyos no ha movido un ápice la posición de Ruiz Espejo, que insiste en no dar el paso hasta constatar un apoyo mayoritario dentro del partido. Ayer reiteró que no tiene "nada decidido" y que adoptará la decisión "en función de lo que piensen otros compañeros y muchos militantes".

En un acto junto al alcalde de Iznate y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Gregorio Campos, apuntó que aún hay "plazo" para anunciar si será candidato. No obstante, reconoció estar "escuchando mi nombre y que algunos militantes se han dirigido a mí". Campos se deshizo en palabras de alabanza hacia Ruiz Espejo. "No creo que haya habido nunca en la provincia alguna persona con más capacidad y más trabajadora. De la valía como delegado, como militante y como trabajador no hay que descubrir nada", concluyó.