La Justicia argentina resuelve que el ex concejal marbellí Carlos Fernández sea extraditado

El titular del Juzgado Federal Número 2 de San Juan, en Argentina, ha resuelto la extradición del ex concejal marbellí Carlos Fernández para ser juzgado en España por el caso Saqueo II. El juez mantiene la postura del fiscal de que se trata de la única de las seis causas por las que se reclamó su repatriación que no habría prescrito. No obstante, contra esta resolución cabe aún recurso, que será interpuesto por la defensa del ex edil, según aseguró ayer su hermano y abogado Antonio Fernández. Asimismo, la defensa mantiene que la causa por la que se ha resuelto su extradición está prescrita en España.

Mientras tanto, Fernández podrá quedar en libertad provisional de abonar la fianza de 300.000 pesos argentinos, unos 14.000 euros.