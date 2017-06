Carnero recupera a Pilar Serrano como viceconsejera de Empleo

El nuevo consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha rescatado a la ex senadora Pilar Serrano para que sea su mano derecha. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer su nombramiento como viceconsejera, lo que vuelve a ponerla en la primera fila política y entre los nombres fuertes del PSOE andaluz. No será la primera vez que trabajan juntos porque se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, el actual consejero fue alcalde de Benalmádena entre 2007 y 2009 y durante un año, entre 2007 y 2008, tuvo a Serrano como directora de gabinete. Solo permanecieron un año juntos en la alcaldía porque en 2008 Serrano fue nombrada delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, un puesto que ocupó durante tres años. Curiosamente Carnero también fue delegado provincial, en este caso de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente entre 2012 y 2015, por lo que no llegaron a coincidir.

Uno de los puntos fuertes de Serrano es que ha estado muy ligada al mundo de los emprendedores, ya que fue coordinadora del Centro Andaluz de Emprendimiento de Málaga entre 2006 y 2007, técnica de este mismo servicio entre 2001 y 2007 y volvió a ese lugar en 2016, tras un fallido intento por ser diputada nacional. Fue senadora entre 2011 y 2015 y se presentó como número 2 a las listas al Congreso de los Diputados por Málaga en las elecciones de diciembre de 2015, donde resultó elegida. No obstante, renunció en los siguientes comicios en 2016 porque estaba imputada por los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de función pública en una denuncia presentada en 2013 por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Begoña Tundidor, que era delegada provincial de Salud, la sustituyó en las listas y Serrano volvió al centro de emprendedores.

Carnero fue también responsable técnico de la Escuela de Empresas de Coín (2004-2007) y técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) en el Parque Tecnológico de Málaga entre 2009 y2011, por lo que han tenido caminos cruzados en materia de emprendedores, a lo que hay que unirle que los dos son abogados -llegaron a trabajar en despachos propios- y hasta tienen una edad similar, pues el consejero nació en 1969 y Serrano en 1971. El nombramiento de Serrano, que tendrá que hacer frente al desempleo como mayor reto de la comunidad autónoma, es el tercero de un malagueño en puestos de responsabilidad tras la remodelación del gobierno andaluz, ya que, además de Carnero, Cristóbal Fernández fue designado la pasada semana nuevo consejero delegado de Turismo Andaluz.