Carpetazo a la comisión de Art Natura

La comisión puesta en marcha en el presente mandato para investigar la gestión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de su equipo de gobierno en el proyecto del Museo de las Gemas de Tabacalera, echa el cierre. Mañana será cuando tenga lugar la última de las sesiones en la que se votarán las conclusiones extraídas por cada uno de los grupos municipales tras el años transcurrido desde que echase a andar este ente fiscalizador. El carpetazo, en cualquier caso, llegará sin que, más de cinco años después de la defunción formal del proyecto, el Ayuntamiento haya logrado recuperar los más de 6 millones que abonó en concepto de canon por un museo que apenas abrió durante unas horas.

Del análisis de los diferentes documentos, varios denominadores comunes ponen en cuestión el papel del Ejecutivo local a la hora de abrir las puertas a los promotores de Art Natura sin previamente exigir unas garantías y avales que, al menos, amortiguasen, un hipotético fiasco del proyecto. Entre ellas, está el hecho de que la mayoría de las formaciones coinciden en señalar que el Museo de las Gemas fue utilizado por el regidor y por el Partido Popular con fines electoralistas. Una tesis coincidente con la manejada por el que fuera representante de la promotora, Fulgencio Alcaraz, y cuyas denuncias fueron el detonante de esta comisión.

“El proyecto fue usado de manera electoralista por De la Torre y el PP, con campañas de publicidad y propaganda en fechas electorales, pero sobre todo por la oferta de empleo, promovida y mantenida a sabiendas de que no iba a abrirse el museo. Jugaron con las esperanzas de miles de personas”, sostiene el PSOE en su informe de conclusiones, en el que incluso hablan del “interés lucrativo de personas vinculadas al PP” como demostraría el papel de intermediación del ex secretario de Estado Miguel Angel Cortes. En esta misma línea abunda Málaga para la Gente, que pone el acento en la oferta de empleo para ocupar 140 puestos de trabajo en el museo de Tabacalera y que se mantuvo en pie en la víspera de las municipales de 2011 a pesar de que Royal Collection ya había comunicado al Ayuntamiento en diciembre de 2010 su intención de resolver el contrato.

“Antes de las elecciones municipales, Briones [en alusión al entonces concejal de Cultura y actual su delegado del Gobierno] pidió que no se informara de que el museo no iba a abrir para no cabrear a media Málaga. La ocultación, dolosa, de esta información fue responsabilidad primero del señor Briones y después de todos los miembros de la comisión de seguimiento”, indicaron desde el grupo, en el que responsabilizan al alcalde por este “engaño a la ciudadanía”.

Desde Málaga Ahora concluyen que el Museo de las Gemas “nunca fue un proyecto de ciudad, sino del PP y sus intereses particulares. Surgió en calle Génova”, relata el escrito de conclusiones de este grupo, que llega a pedir la reprobación en el pleno de Miguel Briones, Javier Ferrer y Damián Caneda, al tiempo que demanda la dimisión de Francisco De la Torre. En el apartado de responsabilidades ante lo sucedido, el PSOE plantea remitir a “las autoridades judiciales” toda la documentación relativa a la adjudicación del proyecto, las obras... La posición es igualmente critica por parte del socio de investidura de De la Torre, Ciudadanos, que habla de “negligencia” y “torpeza” por parte del equipo de gobierno del PP a la hora de gestionar esta iniciativa, si bien no visualiza ilegalidad alguna en la misma.