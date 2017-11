Cassá apunta a De la Torre como culpable de que Málaga no tenga presupuesto

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, endurece su discurso frente al alcalde, Francisco de la Torre. Al punto de que fue contundente al asegurar que "la culpa" de que la ciudad no tenga presupuesto para 2018 (no lo tendrá hasta avanzado el año que viene) es exclusivamente del regidor. "Cada minuto que Málaga no tiene presupuestos es culpa y responsabilidad de Francisco de la Torre y la inestabilidad que tiene su propio equipo de gobierno", afirmó. En este sentido, recordó que el pasado mes de septiembre su formación marcó "cuatro líneas rojas, naranjas o verdes" con "puntos muy claros". "Son cuatro puntos esenciales en esta ciudad", dijo. Uno de ellos, el modelo de la empresa de limpieza, Limasa, recordando que De la Torre ha tenido "17 años para tomar esa decisión". , por lo que "creemos que ya se esperó demasiado y tiene que tomar una decisión". Otra de las exigencias pasa por la inclusión de una partida presupuestaria para mejorar las infraestructuras y el equipamiento del Cuerpo, estando pendiente la redacción de un nuevo un reglamento. La tercera de las reclamaciones pasa por impulsar las actuaciones de mejora en el Monte Gibralfaro. Y la última se relaciona con el proyecto en los antiguos suelos de Repsol. Mientras las formaciones de izquierdas reclaman que todo ese suelo se destine a parque, Ciudadanos quiere "el mayor parque al menor coste". Y ello pasa por reducir la edificabilidad contemplada en la parcela, solución que hasta la fecha no contempla el alcalde.