La Cátedra Santander de RSC de la UMA entrega su premio a la mejor tesis doctoral

El Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) acogió ayer el acto de entrega del Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, convocado, en su quinta edición, por la Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la UMA. Esta cátedra cuenta con el patrocinio de Banco Santander, a través de la División Global Santander Universidades.

En esta convocatoria, el premio se ha concedido a José Antonio Pérez-Aranda por su tesis Valoración de la responsabilidad social empresarial por la demanda hotelera, defendida en la Universidad Jaume I. También se ha otorgado un Accésit a Eduardo Gómez Melero por su tesis La influencia de las prácticas de responsabilidad social corporativa en el desempeño organizacional y el papel mediador de la innovación, defendida en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Además, el jurado ha concedido dos menciones especiales a las tesis Antecedentes y consecuencias de la responsabilidad social corporativa y del compromiso con el alivio de la pobreza de las empresas turísticas: una evaluación empírica en el sector de alojamiento en África Subsahariana, elaborada por Francisco J. Gutiérrez, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; y la tesis An empirical analysis of environmental externatities incidence on financial performance, de Carla Antonini, defendida en la Universidad de Barcelona. El acto contó con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; la directora de Programas de Becas y Convenio de Santander Universidades de España, Paloma Mora; el director académico del área de Investigación, Empleo y Empresa de la Fguma, Antonio Lara; la directora de la citada Cátedra, Cristina Quintana; y el catedrático de Organización de Empresas de la UMA, José Moyano.