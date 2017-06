Cerca de 200 taxistas protestan por los coches de alquiler con conductor

Cerca de 200 taxistas se manifestaron ayer en la capital para rechazar la alta cifra de vehículos con conductor que no son taxímetros que circulan en la provincia (VTC). Según los datos de la asociación Élite, hay uno por cada cinco taxis, cuando según la ley debería ser uno por cada 30. "Por eso protestamos; para que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos no se echen la pelota unos a otros y le den una solución porque entendemos que hay demasiados de estos vehículos", dijo el presidente de la organización, Jesús Márquez. La protesta tuvo lugar sobre el mediodía por el centro de Málaga. La Policía Nacional y Local siguieron de cerca la manifestación para vigilar que cumpliera el recorrido autorizado y tratar de que tuviera el menor impacto sobre la circulación. No obstante, la protesta demoró el tráfico ya que discurrió en por calles del centro. Una gran pancarta encabezaba la marcha: "Por y para ¡¡que se cumpla la ley¡¡ no+VTC".