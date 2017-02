Ciclistas contra la contaminación

Paso a paso o, en este caso, pedalada a pedalada, los malagueños van a conocer mejor cuál es la contaminación real existente en la ciudad para que tanto las Administraciones como los propios ciudadanos puedan tomar las medidas oportunas. Hasta ahora se recogía información en una serie de puntos fijos y desde hoy mismo también habrá sensores móviles que estarán ubicados en las bicicletas de 20 voluntarios, que quieren así poner su grano de arena para tener urbes más limpias.

La empresa malagueña Urban Clouds, creadora del sistema, entregó ayer por la tarde los primeros 20 dispositivos a una veintena de voluntarios y les dio una pequeña charla sobre cómo funciona el aparato. La mayoría de estos voluntarios acudieron sin su bicicleta porque la sede de la compañía está algo alejada, en un polígono de la capital, y la hora fijada era vespertina, pero se fueron con la ilusión de un niño el día de Reyes, con un nuevo juguetito que estrenarán hoy y que, de paso, aportará información valiosa para toda la ciudadanía. No cobran nada por hacerlo, sino que simplemente se sienten bien con su colaboración.

"Vi la iniciativa en una empresa de bicicletas y me gusta todo lo que sea en favor de la ecología y del uso de transportes urbanos que no causen contaminación", explicó Francisco Martín, uno de los voluntarios. Su esfuerzo va a ser uno de los más importantes porque, según señaló, va en bicicleta de dos a tres veces por semana desde La Cala del Moral, donde vive, hasta el polígono Guadalhorce, donde trabaja como chapista pintor. Recorre, por tanto, buena parte de la capital en una marcha, entre ida y vuelta, de unos 38 kilómetros en los que emplea unos 45 minutos por trayecto. Martín, que tiene 38 años, está concienciado con la defensa del medio ambiente y también participa en otras acciones relacionadas. "Trabajo en un polígono y tengo al lado de mi casa la fábrica de cemento. La boina de contaminación se va notando cada vez más encima de Málaga", subrayó.

Miriam de Paz es asturiana y llegó a Málaga hace tres años. Vive en Parque Litoral y trabaja como hidróloga en un organismo dependiente de la Junta de Andalucía en el Paseo de Reding. Todos los días va y viene desde su domicilio a su puesto laboral en bicicleta, recorriendo unos 14 kilómetros. "Me he apuntado porque uso la bicicleta diariamente y me parece una buena iniciativa. Lo descubrí por Twitter porque sigo a varias organizaciones de bicicleta", detalló esta ciudadana, que reclamó a más malagueños apostar por este tipo de transporte. "Se nota la contaminación, pero animo a la gente a que coja la bicicleta porque el clima acompaña. No entiendo como más gente no la utiliza. Aquí, además, no hay ni cuestas", añadió, recordando que en su Oviedo natal también la usaba a diario pese a que la lluvia era frecuente.

Sergio Ruiz, estudiante de Dietética, es otra de las personas que se ha animado a colocar el sensor en su bicicleta. "Un grupo de amigos me mandaron un enlace a la noticia y me apunté. Además en mi clase hicimos una visita al edificio de Promálaga y vimos cómo trabajaban en Urban Clouds", dijo este joven antequerano que hace todos los días 12 kilómetros desde Teatinos hasta Los Guindos y que los fines de semana la utiliza para hacer rutas por el monte. "Así podremos ver también si hay diferencia de contaminación entre la ciudad, el extrarradio y la montaña", resaltó.

El proyecto contempla la participación de 40 ciclistas -los otros 20 recibirán los sensores en los próximos días- y empleados de Correos, que los colocarán en 14 carros de reparto. Todos los datos obtenidos por los sensores móviles se sumarán a los recogidos por tres estaciones fijas, todo ello coordinado en un laboratorio móvil de calibración. El Ayuntamiento de Málaga recibirá la información en paneles de control personalizables, que ofrecerán los datos de los puntos fijos y móviles en tiempo real. Gracias a ello podrá acceder a medidas cualificadas y certificadas de NO2, CO, O3, gases irritantes, PM2.5, PM10 y otros gases y partículas contaminantes a demanda.