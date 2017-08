Cierran tres casetas en el Real por venta de alcohol a menores y subarriendo

Tres casetas han sido cerradas en el Real en lo que va de Feria, a otras cuatro se les ha prohibido la apertura en el Soho y un local también ha sido clausurado en el centro. Es el balance parcial de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Málaga. Dos de las casetas fueron cerradas por venta de alcohol a menores. Como penalización, por orden del Consistorio se dispuso su clausura durante 24 horas en la noche del jueves al viernes. Además, el Ayuntamiento malagueño también cerró desde las 17:00 de ayer a la misma hora de hoy- la caseta de UGT en el Cortijo de Torres; esta vez por subarriendo de las instalaciones, práctica no permitida, según indicaron fuentes municipales.

La secretaria provincial del sindicato, Auxiliadora Jiménez, confirmó el cierre, pero aclaró que el sindicato no subarrienda la caseta y que sólo tiene contratada la animación. "Sentimos bastante indefensión. Como no es una resolución definitiva, nuestro gabinete jurídico la está estudiando para recurrirla", comentó Jiménez. Según la dirigente ugetista, el acta está escrita a mano, no se lee muy bien y argumenta no el subarriendo, sino que la seguridad "no recoge los vasos a la salida".

Por otra parte, en el centro se clausuró también un local que ni siquiera llegaba a ser caseta. Su responsable había decorado como tal un establecimiento que hasta carecía de servicio. Cuando se realizó la inspección de la Policía Local, los agentes comprobaron que ponía un cartel en el que indicaba que el baño estaba "fuera de servicio". Pero en realidad, cuando se abría la puerta no había nada en el habitáculo. En realidad, se trataba de un local en bruto que había sido decorado como caseta. Su propietario presentó una declaración responsable para solicitar la apertura. Esta fórmula supone que quien tramita la petición compromete la veracidad de la documentación que aporta. La Policía Local fue a constatar lo declarado por el solicitante, pero comprobó que el local no tenía infraestructura de ningún tipo y que hasta el baño era de pega.

Otra actuación del Ayuntamiento consistió en la prohibición de la apertura de cuatro casetas en el Soho. El Consistorio rechazó las solicitudes de apertura al comprobar que no cumplían los requisitos establecidos. En este caso, los locales ni siquiera llegaron a abrir.