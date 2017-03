Cirujanos reclaman recursos para operar más y reducir listas de espera

Más recursos para poder operar más. Eso es lo que piden cirujanos de distintas especialidades de los hospitales malagueños porque advierten que a las listas de espera se le saltan las costuras. Tumores que se intervienen a tiempo pero que podrían operarse con más celeridad, pacientes con patologías que como no son prioritarias se tiran meses aguantando dolor, usuarios preguntando una y otra vez cuándo los van a operar y plazos de topes de espera quirúrgica que "se incumplen en numerosas ocasiones". Es el panorama descrito por cirujanos de diferentes especialidades del Regional y el Clínico.

"El problema es que [para actividad programada] los hospitales prácticamente funcionan de ocho a tres. Ahora se está hablando de hacer un nuevo hospital en el Civil, ¿para que también funcione de ocho a tres? Ahora para una actividad de tarde hay que hacer 18 informes", apuntaba un profesional del Clínico. Otro facultativo del Regional recordaba que antes de la crisis se hacía mucha actividad quirúrgica vespertina; las llamadas peonadas. Pero explicaba que como esa asistencia se pagaba aparte del sueldo, con los recortes se fue reduciendo. "Así se gasta menos en cirujanos, anestesistas, enfermeros y hasta en celadores", sostenía y estimaba que la actividad quirúrgica de su especialidad por las tardes se ha reducido al 25% de lo que se hacía antes de la crisis. El resultado -advertía este profesional- son mayores listas de espera.

La Administración defiende que los decretos de topes de espera se cumplen

Profesionales del Regional recordaban que ahora se plantea la posibilidad de un hospital en los terrenos del Civil, "pero antes hay que rentabilizar lo que tenemos y eso pasa por más quirófanos por las tardes". "Nosotros querríamos tener más actividad, pero se necesitan más presupuesto", apuntaba otro. Un profesional reconocía que el tope de espera máxima para operaciones en su especialidad se incumple "en numerosas ocasiones" y aseguraba que en su servicio estaban "dispuestos a hacer cirugía por las tardes, pero no gratis".

Mientras la Administración sanitaria sostiene que las necesidades asistenciales se evalúan de forma permanente para dar respuesta a la demanda y que las especialidades quirúrgicas que ven la necesidad de ampliar su actividad de tarde, lo hacen; los profesionales sostienen que no es tan fácil que se abra el grifo para más quirófanos o más personal. Un profesional reconocía que le habían asignado más recursos para hacer más operaciones. Así que no tenía quejas. Pero a continuación aclaraba que esos mismos medios se los habían quitado a otro servicio. "Como no hay presupuesto tienen que hacer una política de trileros, quitar a uno para darle a otro", decía.

Otro cirujano explicaba que ponen extremado cuidado en priorizar la patología tumoral. "Pero después hay muchos pacientes que aunque no sea un cáncer tienen que esperar meses con dolor y de baja. No creo que estén contentos en sus casas esperando una operación", comentaba. "Se puede vender la moto [políticamente], pero con lo que tenemos no es suficiente", acotaba. Un profesional del Clínico aseguraba que en su servicio no van mal con las listas de espera pese a que tienen algún quirófano menos.

"Necesitaríamos más, pero nos remiten a la apertura de los del Hospital de Cártama", manifestaba. El problema es que la hospitalización y la actividad quirúrgica en el chare del Guadalhorce -prevista para el primer trimestre de 2017- se retrasan porque no cuenta con una línea eléctrica definitiva. La compañía Endesa estima que como poco ese tendido no estará hasta finales de año.

Un profesional del Hospital Regional insistía en que con menos actividad quirúrgica de tarde por el recorte de las peonadas, "el número de enfermos pendientes de intervención aumenta y todo se retrasa; aunque se prioricen los tumores, no se saca la lista de espera como antes".