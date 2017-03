Ciudadanos apoyará los presupuestos de De la Torre "aunque no le gustan"

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga sacará adelante los presupuestos municipales para 2017 en breve con el apoyo de Ciudadanos. Los responsables de la formación naranja no habían querido hacer declaraciones estos días hasta que no cerraran el acuerdo, pero su portavoz, Juan Cassá, rompió ayer el pacto de silencio en una tertulia de la cadena Ser. "Nosotros somos constructivos, positivos y queremos dar estabilidad", dijo Cassá. No obstante, acto seguido reconoció que "no le gustaban" los presupuestos.

El portavoz de Ciudadanos apuntó que la responsabilidad de idear y desarrollar los presupuestos es del alcalde Francisco de la Torre y su equipo. "Quien gobierna es el PP y los presupuestos tiene que hacerlos el PP. Como oposición responsable, dentro del ADN que tiene cada partido político, tenemos que hacer propuestas y tratar de ser constructivos y no destructivos y apoyar al equipo de gobierno con sus presupuestos para ver tus propuestas", subrayó Cassá, quien negó, como critica el resto de partidos de la oposición, que se esté ante unos presupuestos continuistas. "Se dice que son continuistas y nosotros tenemos una batería de 70 propuestas por 25 millones de euros que lo vamos a ver reflejado. De continuismo nada, claro que hay muchos proyectos que se van a poner en marcha por el acuerdo que hay entre el PP y Ciudadanos", remarcó el edil.

Sin embargo, Cassá dijo que los presupuestos elaborados por los populares no eran de su gusto. "Claro que no nos gustan los presupuestos, pero no son los de Ciudadanos sino los del equipo de gobierno", dijo el portavoz de Ciudadanos, quien sí se mostró satisfecho de "ver reflejadas muchas medidas que para nosotros son importantes" y reclamó al resto de partidos opositores que no se instalaran en la negativa continua. "Nos gustaría escuchar alguna vez del resto de la oposición si hay algo que hace bien el equipo de gobierno. Los partidos critican todo, todo está fatal y sus medidas son las buenas", denunció Cassá respecto a las opiniones de los representantes municipales del PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente.

Estos tres partidos de izquierda han criticado a lo largo de esta semana que el PP no se ha reunido con ellos para analizar los presupuestos y que se han tenido que enterar de las medidas por los medios de comunicación, pues De la Torre y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, dieron una rueda de prensa el pasado lunes. Conde negó ayer la mayor en la tertulia radiofónica. "Este portavoz ha pedido las propuestas a todos los grupos políticos. Nos han llegado 221, están todas siendo valoradas y muchas de ellas están incluidas", dijo Conde, quien recordó que el presupuesto aún no está aprobado y hay una fase de alegaciones. No obstante, el concejal hizo hincapié en que no hay mucho margen de maniobra. "Son 749 millones de euros, pero el presupuesto viene condicionado por Limasa, Emasa o el gasto de personal, por lo que el margen de maniobra es muy pequeño", explicó. La intención del equipo de gobierno es convocar un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos antes del ordinario que se celebrará a finales de marzo, por lo que puede haber luz verde en dos o tres semanas.