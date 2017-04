Ciudadanos critica que la Junta no atraiga más inversión

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento andaluz Carlos Hernández criticó ayer que la Junta de Andalucía no aproveche los "valores diferenciales" del territorio para atraer inversores a la comunidad, al no existir una estrategia activa para este cometido. Hernández ensalzó la situación geográfica, las infraestructuras, el clima, la cultura y el atractivo turístico de Andalucía, unos elementos que "no se ven acompañados de una estrategia activa para atraer inversores".

El parlamentario por Málaga presentó la Estrategia Andaluza de Captación de Inversiones, un compromiso que aceptó hace dos años el PSOE, y ha lamentado que "no se ha hecho nada a pesar de que los datos de inversiones extranjeras en Andalucía son muy bajos". "En vez de hacer atractiva a nuestra región, la Junta de Andalucía propicia que los inversores salgan corriendo a otros territorios con mejor fiscalidad", ha enfatizado Hernández sobre la comparación con otros entornos en los que hay "mayor acompañamiento de la administración pública a la iniciativa privada".

También anunció que interpelará al ejecutivo sobre la ausencia de un plan para la captación de estos desembolsos, situación que ha calificado de "carencia grave", que ha conllevado que Andalucía haya pasado de ocupar la cuarta posición en inversiones extranjeras en 2014 a la sexta en 2016.