Ciudadanos critica la falta de control sobre el contrato del Museo Taurino

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Málaga, Gonzalo Sichar, criticó ayer la "falta de control" del equipo de gobierno de la Diputación sobre el cumplimiento del contrato de cesión demanial con el empresario Juan Barco en el edificio de Centro de Arte de la Tauromaquia, en la plaza de Siglo de la capital.

Según Sichar, tal y como ha quedado de manifiesto en los últimos meses, el empresario "no sólo no estaba pagando el canon en 2015 y 2016", sino que "no hacía frente tampoco al pago de la luz, el agua o el IBI del inmueble". Tampoco depositó la garantía de 157.000 euros exigida para hacer uso del edificio durante varios meses.

Sichar ha recordado que ya en septiembre de 2016 Ciudadanos pidió la resolución del contrato por algunos de "estos incumplimientos", pero desde el equipo de gobierno "se ha dilatado ocho meses el inicio de los trámites hasta el mes de abril de 2017, lo que ha elevado las cantidades adeudadas debido a los impagos del empresario coleccionista". Asimismo, el portavoz de Cs en la Diputación ha incidido en que la Diputación podría "haber acudido desde el principio a la notificación electrónica para desalojar a Juan Barco del edificio, sin necesidad de perder varios meses tratando de notificar al interesado la decisión de la institución a través de correo certificado o mensajería, con los costes que esto conlleva".