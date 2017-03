Ciudadanos denuncia la "negligencia" del equipo de gobierno en el Museo de las Gemas

Ciudadanos, socio de investidura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha denunciado hoy la "negligencia" y la "torpeza" con la que el equipo de gobierno del PP ha gestionado el proyecto del Museo de las Gemas. Así lo determina en las conclusiones extraídas de la comisión de investigación en la que durante varios meses se ha analizado la labor del Ejecutivo local con Art Natura.

En un documento con 27 puntos, llega a relacionar con esta "negligencia" la pérdida de unos 7 millones de euros, dinero que durante varios ejercicios fueron abonados en concepto de canon a la promotora del museo, Royal Collections. "Es un grave caso de despilfarro de dinero público", ha señalado el viceportavoz de la formación naranja, Alenjandro Carballo, quien ha elevado a 31 millones los gastos relacionados con el fallido equipamiento cultural en Tabacalera.

No obstante, ha diferenciado entre la mala gestión y la posible existencia de ilegalidades, que dejs en manos de los tribunales. A juicio de Carballo, "no es lo mismo meter la pata que meter la mano; creemos que se ha metido mucho la pata pero no ha quedado demostrado que se haya metido la mano".

Entre las conclusiones se ha hincapié en que nadie del equipo de gobierno del PP vio la coleccion de gemas y tapices. "Es como si compras por catálogo algo que te cuesta mucho dinero; era una muerte anunciada", Ignacio Villena, asesor técnico del grupo municipal de Ciudadanos.

A esto se suma la constatación de que los planos iniciales del proyecto, que preveían rejas, tornos y puertas de seguridad, "fueron modificados" por un arquitecto municipal, desapareciendo estas instalaciones, que provocaron la negativa de Subdelegación a autorizar la apertura del museo.