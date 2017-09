Ciudadanos eleva el tono

Ciudadanos arranca el curso político en el Ayuntamiento de Málaga anunciando que "extremará las exigencias para sentarse a negociar los presupuestos municipales"; además de que "redoblará esfuerzos" en distritos y barrios; intensificará la elaboración de propuestas de futuro para la ciudad, que cristalizarán en un documento marco -Mil ideas para Málaga- para los comicios de 2019, y continuará "por la senda de la bajada de impuestos que ha marcado los dos ejercicios anteriores". El portavoz municipal de la formación naranja, Juan Cassá, quien, junto a los concejales Alejandro Carballo y Gonzalo Sichar, se reunió ayer con los vocales de distrito y los responsables municipales de las cinco agrupaciones de Málaga capital y estas fueron las principales consecuencias.

Cassá aseguró estar "orgulloso" del equipo en distritos y abogó por incrementar la presencia naranja en ellos. "Está claro que Málaga necesita de grandes proyectos pero las políticas no pueden quedarse sólo en el centro. Hay que atender a nuestros barrios y ahí vamos a seguir estando, cada vez más fuertes", matizó. Sobre propuestas de ciudad, Cassá detalló que el documento marco abordará "múltiples aspectos". "Vamos a hablar mucho de una Málaga verde, de innovación, de turismo, de apertura al mar (económica y cultural), de lugar para invertir, de preservar las tradiciones y la cultura, de nuestros barrios, de colaboración público-privada", enumeró el portavoz.

"Málaga ha dado un salto cualitativo de nivel, pero puede evidenciarse cierto agotamiento en las políticas del PP, acentuado con la crisis sucesoria que tienen abierta", manifestó el edil. Para Cassá, Ciudadanos "es clave en Málaga porque garantiza que no se apliquen políticas perjudiciales para los sectores estratégicos". "Somos el cortafuegos, la protección contra el populismo, y la garantía de renovación, reformas y cambios para seguir con la transformación de la ciudad. Y ser freno del populismo implica, por ejemplo, huir de aspectos como la turismofobia, que tanto daño puede hacernos y del ataque al inversor", manifestó.

"La crisis sucesoria está haciendo mella en la acción del gobierno municipal", argumentó Cassá; "y, si bien el ecuador del mandato ofrecía un balance satisfactorio", este año, a juicio de Cassá, se está produciendo "un freno por falta de coordinación y engrase en el equipo de gobierno", lamentó.

En cuanto a los presupuestos y ordenanzas fiscales, la formación naranja va a poner "líneas rojas para sentarse a negociar". "Para el año que viene no habrá negociación presupuestaria si no vemos gestos que permitan desbloquear asuntos clave como el propio Repsol, Bomberos, Limasa y nuestra gran apuesta, que es el Plan Especial del Monte Gibralfaro", dijo el portavoz naranja. "Nosotros ligamos cada acuerdo al cumplimiento del anterior. Y este año apreciamos cierta parálisis que el equipo de gobierno aún está a tiempo de enmendar", aseveró, recordando que todas estas cuestiones ya las ha abordado en privado con el alcalde, Francisco de la Torre, en una reunión celebrada hace unos días.

"Avisamos: la ciudad se juega mucho y hay que meter velocidad de crucero en aspectos clave para nosotros como Gibralfaro. Si no vemos avances, no habrá negociación. Así de claro. Así de leal, de frente y con antelación. Ciudadanos antepone el interés de Málaga al de sus siglas. Lo venimos demostrando. Pero no damos cheques en blanco", abundó. El portavoz municipal de Cs concluyó considerando "clave la acción de Ciudadanos como contrapeso en el Ayuntamiento". "Vamos a seguir demostrando a Málaga que somos necesarios", apostilló.