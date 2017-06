Ciudadanos propone una lanzadera de la EMT al PTA desde la última estación del Metro

El portavoz y viceportavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá y Alejandro Carballo, desgranaron ayer las ocho iniciativas que llevarán al Pleno y que incluyen una lanzadera de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) desde la parada del Metro Andalucía Tech. A esta primera acción suman la eliminación de la zona azul para los trabajadores de la tecnópolis, apremiar al Ministerio de Fomento con los plazos para acercar el Cercanías al parque, e intervenir en materia viaria con cuatro proyectos para combatir el efecto embudo en los accesos.

"Hace falta una relación potente de transporte del PTA con la costa, con el Centro, con el Guadalhorce y con los barrios cercanos", dijo Cassá, quien consideró que el crecimiento "imparable" del PTA no puede verse "estrangulado por una penosa política de comunicaciones y por la falta de planificación. Hablamos de 635 empresas y de casi 18.000 trabajadores. No permitamos que la falta de infraestructuras condenen al parque".

Cassá mostró su interés en la eliminación, "al menos parcial", del SARE, por lo que instará al Ayuntamiento a que la suprima "mientras no se solucionen los problemas de movilidad en el parque". "No podemos seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores del PTA, muchos de ellos mileuristas, sobre todo cuando no tienen alternativas solventes para llegar", expuso. Asimismo, sostuvo que el Cercanías "podría asumir mejor las puntas de demanda", aunque el Metro "no lo es menos", ya que "cuenta con mucha más flexibilidad de frecuencias y garantizaría una gran capilaridad con toda la zona de la Universidad, Teatinos, Cónsul, Portada Alta...".