Ciudadanos prepara su bomba expansiva por la provincia

Las últimas encuestas electorales, para algunos el mejor pulsómetro social y para otros uno de los mayores condicionantes de voto, tienen un claro protagonista: Ciudadanos, una formación que nació hace 13 años en la esfera catalana como oposición al "nacionalismo obligatorio". Desde entonces, la maquinaria naranja se puso en marcha para expandirse por la telaraña institucional que forman cada una de las administraciones españolas, desde el Gobierno central a los pequeños municipios de provincia.

El partido está de moda, se podría decir. El último barómetro electoral del CIS, del pasado mes de abril, ratificó el impulso de la formación de Albert Rivera, situándolo como segunda fuerza política, delante del PSOE y a solo 1,6 puntos del PP. Ya sea por las perspectivas halagüeñas, por la resonancia que han conseguido con el conflicto catalán o por la oportunidad que se dibuja a menos de un año de las elecciones, el efecto rebote se está manifestando también en la provincia. Desde el pasado mes de septiembre, Ciudadanos ha visto aumentar su número de inscritos hasta superar los 5.700, sumando militantes -los que pagan una cuota y pueden presentarse a primarias- y simpatizantes. "Estamos en un momento bastante bueno", afirma el secretario provincial de Organización, Vicente Sánchez.

Están estudiando detenidamente el capital humano para no repetir errores de 2015

La formación cuenta, actualmente, con 21 agrupaciones en toda la provincia y con tres grupos locales -paso previo para crear una agrupación- en Manilva-Casares, Álora y Cómpeta. Aunque las perspectivas son "muy buenas". Desde la formación aseguran que están trabajando en la constitución de 14 nuevos grupos de trabajo que, sumado a los que ya están en marcha, podrían hacer que el partido contara para hacer frente a los próximo comicios, como mínimo, con 40 agrupaciones.

Ciudadanos está engrasando su maquinaria para hacer explotar una bomba expansiva que los coloque en una situación aventajada ante el próximo ciclo electoral y el reto prioritario es conseguir músculo para las municipales. La estrategia pasa por potenciar las zonas de la Axarquía -donde cuentan con la alcaldía de Alcaucín-, el Guadalhorce, la Costa del Sol y la comarca de Ronda.

La línea de trabajo se centra en estudiar los municipios en los que hay un número interesante de afiliación y, una vez localizados, formar un grupo local y trabajar con ellos para asentarlos y prepararlos para los próximos comicios. Una estrategia que la formación quiere llevar a cabo con precaución para "no repetir errores". En las elecciones de 2015, el partido se presentó en 21 municipios, en los que consiguió 35 concejales. Pero la celeridad del momento hizo, tal y como reconocen ahora, cometer fallos: "Hay gente que vino a aprovecharse, hubo de quien no teníamos apenas información". Eso desencadenó expulsiones como la de Juan Machío Ortiz, en Torremolinos, o abandonos como el de la que fuera portavoz en el Ayuntamiento de Nerja, María Dolores Sánchez, que pasó al grupo de ediles no adscritos tras haber sido expedientada por la formación naranja. "Eso no se va a volver a repetir, estamos trabajando en ello, en la evaluación del capital humano. Hay mucho potencial", asegura Sánchez.

En ese estudio exhaustivo para fichar quién se acerca al partido y con qué intenciones, en los últimos meses, desde la formación han percibido un "amplio movimiento" de gente, en especial, procedente de otras formaciones, antiguos militantes.

Desde la formación naranja aseguran que el boom de las últimas encuestas y el conflicto catalán han sido "el detonante" para muchas personas que "han visto que somos consecuentes y tenemos un discurso firme". "La gente está viendo a qué venimos, lo que es Ciudadanos y estamos contentos, pero, más allá de los números de las encuestas, aún no ha pasado nada".