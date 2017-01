Ciudadanos reclama mayor implicación de los hosteleros en el reciclaje de vidrio

El portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, y el técnico municipal Íñigo Vallejo presentaron ayer una iniciativa para fomentar el reciclaje de vidrio en la capital, especialmente entre el sector hostelero ya que, según Ecovidrio, solo un 30% de los empresarios del centro histórico se ha sumado al servicio de recogida puerta a puerta gratuito y flexible de esta ONG. Cassá informó de que llevará una moción al próximo Pleno para realizar campañas de concienciación que impliquen al sector e, incluso, modificar la ordenanza "si es necesario" para introducir la obligatoriedad del reciclaje. "Uno de nuestros principales caballos de batalla es la limpieza y todo lo que tenga que ver con la gestión de residuos", destacó.

También se mostró a favor de que la planta de tratamiento de la empresa municipal de limpieza Limasa pudiera ser pública, "dado que es una actividad beneficiosa en lo ambiental que podría generar réditos económicos para el Ayuntamiento". "Hay que apostar decididamente por el reciclaje, no sólo porque nos fije Europa unos horizontes y objetivos, sino por propia conciencia ya no de ciudad, sino de planeta", añadió. Lamentado que los hosteleros "no se hayan adscrito al programa puerta a puerta, que es flexible y gratuito", lo que marca, según consideró, una "gran diferencia" con otras ciudades "en las que no se entra hasta la cocina y donde se suele poner un horario".