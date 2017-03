El Clínico crea una técnica pionera para operar una válvula del corazón

Así como en las calles el tráfico debe ser ordenado, la circulación de la sangre también debe serlo en el corazón. Ese es el trabajo de las válvulas cardíacas: hacer de compuertas o semáforos para que la sangre que vuelve del cuerpo entre bien en el corazón, se quede dentro y luego se impulse otra vez hacia el organismo. Hay cuatro válvulas. La mitral y la tricúspide regulan la circulación de entrada; y la aórtica y pulmonar, la de salida. Los cirujanos cardíacos del Clínico han desarrollado una técnica pionera muy específica para intervenir la válvula tricúspide. Estas operaciones se suelen hacer con el corazón parado. Pero los facultativos del hospital malagueño han creado una técnica en la que la intervención se realiza con el órgano latiendo.

"Ha sido una idea nuestra, pero no ha surgido de golpe. Hemos ido haciendo cambios en la cirugía", explica Miguel Such, miembro del comité organizador del Malaga Valve 2017, un congreso que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo en esta ciudad y que es un referente científico europeo. De hecho, la técnica se presentará al resto de los profesionales en el marco de ese encuentro. "El objetivo es compartir la técnica con el resto de los cirujanos para que también la apliquen", apuntó Such.

La razón de divulgar este conocimiento es que mientras la técnica tradicional tiene un índice de mortalidad de entre el 20 y el 30%, en la que aplican los especialistas del Clínico para operar la válvula tricúspide -que se hace colocando una prótesis y con el corazón funcionando- se sitúa por debajo del 1,5%. "En unos seis años, de 40 pacientes sólo falleció uno y por un problema pulmonar", indicó el Such.

Además, en el congreso otros especialistas expondrán sus avances. Entre ellos, el descubrimiento de que hay combinaciones de genes que "casi con certeza" determinan el desarrollo de enfermedades valvulares. El ponente en este caso será Lorenzo Montserrat, de la Universidad de A Coruña. Este avance se presentará justamente en el Malaga Valve. Su importancia es que a partir de este conocimiento los cardiólogos y cirujanos cardíacos podrán estudiar esos genes para tratar de prevenir la aparición de las patologías de las válvulas. El congreso está patrocinado por la multinacional Edwards - productora de innovaciones para enfermedades cardiacas- y se celebrará en el hotel NH.