El Club Mediterráneo inicia el edificio de su puerto deportivo

Plata dice que el hotel no afectará al patrimonio

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, dijo ayer que no cree que el futuro hotel que se asentará en el dique de Levante del puerto malagueño, de 135 metros de altura y 35 plantas, pueda afectar al patrimonio cultural de la ciudad. "No veo que haya una interacción y un perjuicio. Para nada", señaló Plata tras ser cuestionado acerca de la posibilidad de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) -una asociación ligada a la Unesco- realice un informe sobre el impacto en el patrimonio paisajístico y cultural de Málaga. Plata explicó que Málaga "tiene bienes declarados de interés cultural pero no tiene un conjunto monumental como tal, no tiene un perímetro definido", si bien "en cualquier caso ese posible conjunto está muy distante de la zona de La Farola (donde se ubica el puerto) y yo creo que la interacción es escasa".