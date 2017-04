Cofradías piden reforzar la seguridad en Carretería y llaman al civismo

También el hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre, Mario Moreno, asegura que el acceso a Carretería se está convirtiendo en una "dificultad", al punto de que se ve "abocado" a evitar la zona. "Si no hay una solución por parte de las autoridades, cambiaremos el recorrido. Es triste porque se ha ido reduciendo el paso de las hermandadess en una calle tan señera. El final será que ninguna lo haga. Necesitaríamos reforzar esa arteria", resaltó el portavoz, quien remacha que la presencia policial "es prácticamente nula" y, la falta de respeto, "enorme". Respecto a esto último, el hermano mayor de la Cofradía de la Salud, José Carlos Garín, añade que "no hay cuerpo de policía que pueda cubrir" situaciones como la vivida el Lunes Santo, y apostilla que lejos de "estigmatizar" una calle, el "punto negro" corresponde a aquellos que protagonizan los incidentes.

En este sentido, el hermano mayor del Cautivo, Ignacio Castillo, fue contundente y aseguró que, cuando tuvo lugar la estampida, "no existía presencia policial", aunque destacó la labor de la Policía Local que acudió rápidamente "desde la Tribuna de los Pobres". "En el caso de la sección de la Virgen, que pasaba por Méndez Núñez y Tejón y Rodríguez no había agentes, tampoco en Calderería ni en plaza Uncibay. Vinieron los que estaban apostados en la doble curva", subrayó el representante, que considera que el dispositivo debe ser también concebido como "un instrumento disuasorio" para frenar conflictos y reclama un mayor número de efectivos en los puntos "calientes". "Tengo a nazarenos con heridas, esguinces, magulladuras y crisis de histeria. Varios hombres de trono salieron a buscar a sus hijos que se habían perdido. Hemos sufrido pérdidas de material y daños en distintas insignias", precisó. La cofradía tiene previsto hacer un inventario con los desperfectos la próxima semana que adjuntará a la denuncia y recuerda que lleva solicitando adelantar el horario desde hace 13 años. "No nos queda otra que seguir pasando por Carretería, es el único recorrido posible para volver a nuestro barrio pero es un camino inhóspito y, a determinadas horas, se convierte en peligroso", criticó Castillo, orgulloso de que en 15 minutos el cortejo saliera adelante.

La avalancha en la zona de Carretería registrada durante la procesión del Cautivo tras una pelea y como consecuencia del pánico a un hipotético atentado terrorista, que no existió, ha suscitado el debate sobre la importancia de incrementar el despliegue policial en el entorno en que se originó el conflicto. La mayoría de las cofradías consultadas por este periódico coinciden en reclamar más seguridad en una calle por la que ya no pasan 14 de las 43 hermandades que procesionan. Algunas de ellas, para evitar aumentar la distancia en sus recorridos -caso de Mediadora, Humildad y Paciencia y Descendimiento- y otras, interesadas en entornos más favorecedores.

El Ayuntamiento ve "más efectivos que nunca"

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, defiende la eficacia del dispositivo policial planteado para esta Semana Santa y recuerda que hoy, con motivo de la celebración del Jueves Santo, uno de los días en que se espera una mayor afluencia de público, está previsto reforzarlo. "Hay más efectivos de la Policía Local y de la Nacional que nunca", agregó. Con el edil coincide la portavoz del Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), Mariló Valencia, quien señaló que el despliegue no solo lo forman agentes de uniforme, sino también de paisano. "El número de efectivos no provocó la avalancha, ésta fue el resultado de la psicosis por lo ocurrido en Europa. No podemos controlar la reacción de un grupo amplio de personas que tienen miedo a que se repita lo que ha pasado en otros países. La seguridad está garantizada", añadió la representante sindical, quien destacó el esfuerzo que realizan los policías, que, resaltó, el Lunes Santo evitaron que se produjeran "lesiones más importantes". Por su parte, el portavoz de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLBA) en Málaga, Nicolás Aguilar, pidió reforzar la presencia policial para asegurar, de esta forma, "la tranquilidad de las hermandades".