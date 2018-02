Colectivos y profesionales claman por que Salud responda al déficit sanitario

Hace 10 años, la Consejería de Salud anunció un megahospital que nunca hizo. Ahora estudia el hospital de 800 camas que hace dos meses le presentaron los expertos y que, en el mejor de los casos, tardaría casi una década en construirse. Mientras, las listas de espera revientan, las Urgencias se colapsan y la asistencia se deteriora. Ante esta situación, diferentes colectivos, sindicatos y profesionales exigen a Salud que concrete "ya" qué infraestructuras piensa acometer para sacar a la provincia del último puesto de camas de hospital por habitante y urgen a la Consejería a tomar medidas inmediatas para paliar el déficit sanitario. El clamor de estas organizaciones se suma a la reivindicación de los médicos de más inversiones para Málaga.

CCOO baraja movilizaciones para junio. El sindicato ya denunció que la provincia está a la cola de Europa en camas de hospital por habitante. "En 2008 se abortó la gran manifestación por la promesa del megahospital. Exigimos a Salud que mueva ficha; pronto y que no nos engañe de nuevo", dijo el responsable de Sanidad de Comisiones, Rafael González.

En la misma línea, Ramón Sánchez, de UGT, también advertía que si la Consejería no responde a las necesidades de Málaga "no nos vamos a quedar quietos". El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, exigía las inversiones "necesarias" para poner a la provincia "al mismo nivel que el resto de Andalucía". Y mientras se construye un nuevo hospital en Málaga, reclamaba más plantillas y que se habiliten recursos de manera inmediata, como la hospitalización del chare del Guadalhorce, los pabellones cerrados del Civil y el Marítimo, así como la puesta en funcionamiento al 100% del Hospital de Benalmádena.

Un jefe intermedio del Regional pedía que Salud "deje de marear ya la perdiz" con el nuevo hospital y demuestre con hechos su compromiso con Málaga. Luego resumía el desencanto de muchos trabajadores: "Los contratos al 75%, aunque ya se han acabado, pero han hecho mucho daño porque numerosos profesionales optaron por la privada. Sentimos que el Carlos Haya, de ser un hospital puntero ha pasado a ser un hospital de medio pelo". Los técnicos a los que Salud encomendó la labor de estudiar mejoras sanitarias para Málaga se muestran "sorprendidos" de que hayan pasado casi dos meses desde que los expertos le presentaran su propuesta y Salud "aún no haya abierto la boca".

Un profesional del Clínico aclaraba que el déficit "no es sólo en las Urgencias, sino en todo". Además, señalaba que en los presupuestos de la Junta de 2018 no hay partida para los primeros pasos de un nuevo hospital: "Así que en el mejor de los casos arrancaría en 2019 y luego habría que construirlo. Málaga no puede seguir esperando sobre todo con el crecimiento y el envejecimiento de la población porque la diferencia con la dotación de otras provincias en relación con el número de habitantes es escandalosa". Un cargo reconocía las inversiones en la provincia -con los hospitales de Ronda y Cártama-, pero aseguraba que la red de la capital está "dispersa y obsoleta". "Hay un déficit de estructuras muy importante", opinaba.

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, coincidía en que "Málaga no puede esperar la construcción de un hospital para resolver el déficit asistencial que tiene". Pedía más personal y más eficiente. Pero además instaba a potenciar los cuidados intermedios, la atención a pacientes crónicos, mayores y dependientes para responder al envejecimiento demográfico. Y finalmente urgía a Salud a concretar su propuesta porque "ya no se puede vender más humo".