Colectivos se rebelan ante el trato del Gobierno al tren de la Costa

Frente a la complacencia y satisfacción mostrada en los últimos días por los dirigentes del Partido Popular ante la apuesta inversora anunciada por el Gobierno central en la provincia de Málaga en lo que resta de año, la crítica feroz de empresarios y colectivos. Particularmente encendida fue ayer la reacción de la Plataforma por el Tren Litoral de la Costa del Sol, que no solo tachó de "totalmente insuficiente" la partida de 6,5 millones de euros para estudios y proyectos reservada por el Ministerio de Fomento para llevar el ferrocarril a Marbella, sino que dejaron entrever la existencia de un agravio comparativo con otros territorios.

"Cuando un presidente nacionalista de Cataluña o de Euskadi, que han declarado públicamente no querer formar parte de España, pide varios miles de millones para sus redes ferroviarias, el Estado español se los dan pronto, mientras la red ferroviaria de la Costa del Sol, se queda en promesas no realizadas", afirmó Hans-Dieter, uno de los integrantes del colectivo en representación de los Club Rotarios de Málaga.

El peso de la opinión de esta plataforma es significativo, por cuanto forma parte de la misma, entre otros, el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol; la Plataforma de los Clubes de Rotarios de la Costa del Sol; el Colegio Ingenieros Técnicos Industriales; la Asociación de Constructores y Promotores (ACP); el Colegio de Arquitectos, el CIT Marbella, y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

Todos ellos secundaron una nota de prensa en la que se reclamaba al Gobierno central un cronograma que fije la fecha exacta en que la conexión ferroviaria con Marbella y Estepona será una realidad. Desde el organismo precisaron que la partida consignada este año "no denota una apuesta real" y dudaron de que la misma se ejecute "y no sea un anuncio más". "En años anteriores se habían recogido también entre 300.000 y 400.000 euros y nunca se hace nada", recordaron. Incluso, añadieron: "al ritmo actual de inversión real en la infraestructura, no será posible ni en 30 años".

Para la plataforma, la escasez de los fondos que se vienen destinando a esta infraestructura contrasta con el hecho de que el propio Ministerio de Fomento reconoce que el Cercanías Málaga-Fuengirola está "saturado" y que es la línea "más rentable por kilómetro". A ello se suma que cada año crece el tráfico en la costa y más aún en temporada alta. Por ello, subrayaron la necesidad de se dé forma a una red de altas prestaciones para la costa malagueña, "que complemente las posibilidades de movilidad por carretera ya que, si no se realiza con urgencia veremos, en los próximos veranos, las infraestructuras de la costa colapsadas". Y demandaron que desde el Ejecutivo de la Nación se atienda a la Costa del Sol "con el mismo interés que a otras provincias y se la dote de un sistema de transporte ferroviario provincial tan completo como tiene, por ejemplo, Barcelona". Con este objetivo, el colectivo ha convocado una reunión el 16 de abril para transmitir a los representantes políticos esta situación y confió en salir "con compromisos reales y no más palabras; no toleraremos más falsas promesas", finalizaron.

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, criticó que con el PP Málaga "está perdiendo el tren de las inversiones que otras provincias sí están cogiendo". "El PP nos vende que Málaga sea la tercera ciudad de España pero nos manda al puesto 47 de las inversiones estatales", dijo. Por su parte, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, destacó que son unos presupuestos "para crecer y consolidar el empuje económico de la provincia, para continuar y poner en marcha proyectos que mantendrán la generación de riqueza y oportunidades para los malagueños".