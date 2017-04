Combates a través de la pantalla

Por fin ha llegado una de las ligas más esperadas. No es de fútbol, ni de baloncesto. Es más bien un combate, pero no es boxeo. No hay ni que moverse de la silla y solo hace falta un ordenador. Así es, hablamos de un videojuegos. Si aún no le suena es que seguramente no sea un amante de los eSports-deportes electrónicos-, y éste en especial es uno de los más conocidos. Quienes sí lo conocen bien son los equipos de jóvenes que durante cuatro meses batallarán por el Abismo de los Lamentos, el Bosque Retorcido y la Grieta del Invocador con el objetivo de derribar al rival y proclamarse el ganador. ¿Aún no? No se preocupe, aquí se explica. Se trata de la primera liga presencial de España de League of Legends, una iniciativa llevada a cabo por Rupture Events, una empresa malagueña dedicada a organizar eventos de este tipo. El Polo Digital, situado en la antigua tabacalera, es el espacio que acogerá hasta julio esta denominada MálagaLiga Survival.

Dieciséis equipos, de cinco jugadores cada uno, se desafiarán en una batalla electrónica cada viernes y sábado -excepto el segundo fin de semana de Semana Santa-, de 17:00 a 19:00. ¿Su principal objetivo? Derrotar al enemigo para conseguir puntos y proclamarse vencedores. Veinte sillas gamers, veinte ordenadores y dos pantallas de televisión que retransmiten las batallas en directo para el público. Todo eso en una sala minuciosamente decorada. No le falta detalle, por haber hay hasta dos comentaristas que hacen mucho más interesantes las partidas. Desde primera hora de la tarde de ayer, los jóvenes llegaban a la cita que llevaban tiempo esperando. "Llevamos entrenando desde que nos enteramos que se iba a realizar esta liga", contaba José Carlos, uno de los miembros de Team Server EUW. Él y su equipo no podía permitirse caer en el primer combate, llevan años jugando y un evento así es único, "hay que dar la talla", puntualizaba el chico.

Los ocho mejores equipos se enfrentarán en una nueva final, la 'Copa Survival'

Este juego, conocido también como LOL, consigue enganchar cada vez a más jóvenes. "Es realmente adictivo", confiesa Álvaro, capitán de Road to Septiembre, otro de los equipos que batallaron a las 19:00. La dinámica sería así: cada día de 17:00 a 19:00 se enfrentan cuatro equipos, y de 19:00 a 21:00 los otros cuatro (ocho el viernes y ocho el sábado). Cada equipo enfrenta en dos batallas y cada batalla vencida será un punto a sumar, por lo que en cada jornada se podrá sumar 0, 1 ó 2 puntos. Quién acumule más puntos en la final se llevará diferentes premios en metálico. El primer premio son 1.000 euros, el segundo 750 y el tercero 500. Además, "al finalizar la liga, se celebrará una última jornada, la Copa Survival en la que participarán los ocho mejores equipos y ahí los premios se duplican -2.000 euros el primero, 1.400 el segundo y 1.000 el tercero-", cuenta Kiko Cáliz, uno de los miembros de Rupture Events.

La "guerra" ya ha comenzado, solo queda jugar lo mejor que se pueda y que la suerte esté de su lado. ¡Buena suerte a todos!