Comercio abre la puerta a rescatar el Mercado de la Merced

La delicada salud económica por la que parece atravesar el proyecto hostelero del Mercado de la Merced, que fue objeto de una concesión municipal hace ahora casi dos años, volvió a marcar el desarrollo de la Comisión de Economía celebrada ayer. A diferencia de lo ocurrido hace algunas semanas, la concejala de Producción Empresarial, María del Mar Martín Rojo, abrió de par en par la puerta al inicio del rescate del contrato siempre que legalmente se dé pie a ello. Al objeto de corroborar esta circunstancia, todos los grupos apoyaron por unanimidad demandar a la empresa que tiene la concesión, Ezebag S.L., toda la documentación económica relacionada con los pagos a proveedores, Seguridad Social y Hacienda.

"Este Ayuntamiento no va a mirar para otro lado; el equipo técnico será el que valore y si hay que resolverlo y si es así se hará, si procede", expuso la edil del PP, quien recordó en varias ocasiones que el asunto en cuestión fue objeto de concurso y adjudicación en el anterior mandato, cuando no era ella la responsable del área. Tal responsabilidad recaía en la figura de Ana Navarro.

La moción demanda que se lleven a cabo las acciones necesarias para comprobar si se han cometido incumplimientos o graves de las detalladas en el pliego de condiciones técnicas, demandando que en el supuesto de que ello haya tenido lugar se actúe "de forma inmediata tal y como se recoge". "De forma inmediata, en el caso de que exista causa legal para ello, el Ayuntamiento incoará el procedimiento administrativo para resolver el contrato o rescatar la concesión", agrega el punto tercero de la iniciativa presentada por el PSOE.

A pesar del acuerdo global, el PSOE cuestionó abiertamente el papel desempeñado por el equipo de gobierno del PP. "¿Qué mas necesita el equipo de gobierno para tomar cartas en el asunto y terminar con este dislate? Los puestos de abastos no han terminado de cobrar la deuda que había; autorizaron a la concesionaria a fijar una hipoteca sobre la concesión por valor de 700.000 euros para pagar la obra pero no se ha pagado...", dijo Lorena Doña, edil socialista.

"No sé como calificar la actuación del equipo de gobierno, podría hablar de trato de favor, pero se me queda corto, hablaría de omisión de los deberes que tienen como responsables públicos", dijo el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, mientras que Alejandro Carballo, de Ciudadanos, puso el acento en el hecho de que el Ayuntamiento "no hace ningún seguimiento, ningún control y luego pasan las cosas que pasan".

De otro lado, todos los grupos municipales apoyaron la propuesta de realizar un estudio sobre la vivienda turística. La iniciativa busca analizar "los efectos de la intensa turistificación de la zona Centro y aportando medidas y propuestas para procurar que siga siendo una zona residencial". En este mismo marco, se aboga por realiza un mapa "exhaustivo" de la localización de los pisos turísticos en la ciudad que permita evaluar el grado de concentración y posibles medidas para mejorar la distribución por zonas.

El concejal de Turismo, Julio Andrade, mostró su acuerdo con el fondo de la moción y recordó la creación de una mesa de trabajo con el sector "buscando la regulación, el cumplimiento de lo que marca la normativa autonómica". Actualmente, según los últimos datos a abril, casi el 76% de las viviendas turísticas ya dadas de alto se localizan en el Centro. "Hay que buscar que esta situación no genere problemas", expuso.