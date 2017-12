Comienzan las pruebas de la línea AVE Antequera-Granada

El Gobierno central anunció ayer el inicio de las pruebas técnicas en el futura línea de alta velocidad entre Antequera y Granada, que también posibilitará la conexión AVE con Málaga y Sevilla, aunque la entrada en funcionamiento de esta nueva línea sigue sin tener fecha.

Así lo afirmó ayer el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su visita a las instalaciones de la estación antequerana de Santa Ana, en la que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano cómo había transcurrido el primer viaje completo que realizaba un tren entre ambas localidades. En concreto, se trataba del tren laboratorio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que ha comenzado a realizar recorrido para efectuar diferentes comprobaciones de seguridad. Además, también se trabaja ya en comprobaciones sobre el software encargado de controlar este línea ferroviaria.

La finalización de las obras de la nueva estación antequerana tampoco tiene fecha

En cuanto a la duración de estas pruebas, el ministro insistió en que, al igual que en cualquier otra línea, no tienen un tiempo determinado y siempre primará la seguridad de la línea, aunque apuntó a que se tratará de "bastantes meses".

De la Serna hizo especial hincapié en no poner fecha al inicio de la circulación de trenes y descartó que pueda comenzar un funcionamiento parcial de la circulación de trenes antes de que concluyan todas las pruebas necesarias, aunque se trata de una línea mixta de pasajeros y mercancías que contará con cuatro frecuencias diarias de trenes AVE entre Madrid-Antequera-Granada.

"Lo que hoy estamos haciendo es tratar de cumplir con un compromiso, el inicio de la circulación en pruebas de los primeros trenes laboratorio", dijo de la Serna, que calificó este proyecto como una "grandísima" actuación de ingeniería que tiene un recorrido de 122 kilómetros. Un trazado que costará construir cuando esté totalmente finalizado 1.652 millones de euros.

Por otra parte, el ministro sí resaltó la importancia que tiene para el proyecto que se llegue a la fase de inicio de las pruebas técnicas para verificar la línea, al tiempo que aseguró que contará con el sistema más avanzado para controlar la seguridad de la misma.

Aunque el grueso de la obra se encuentra ya finalizada, siguen pendientes algunos aspectos del proyecto, como la conclusión de la nueva estación AVE que tendrá Antequera, y es que el ministro tampoco estableció una fecha para la conclusión de este proyecto, cuyas obras se encuentran en estos momentos paralizadas por la quiebra de la empresa adjudicataria de las mimas.

Este hecho hace que se esté realizando en la actualidad un nuevo proceso de licitación para adjudicar la finalización de esta obra, aunque tampoco se dieron plazos concretos sobre este aspecto.

En este sentido, De la Serna, no terminó de aclarar si la nueva línea podría entrar en servicio sin que la estación antequerana estuviese finalizada, aunque tampoco lo descartó, al considerar que se trata de una infraestructura que no interfiere en la circulación de los trenes. No obstante, las fuentes consultadas tienen dudas sobre dicha posibilidad.