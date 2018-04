Compañías y expertos debatirán en Málaga la implantación del 5G

Hasta ahora el salto entre generaciones de telefonía móvil suponía añadir algo más de velocidad y datos al dispositivo, algo que ha permitido a los usuarios con el paso del tiempo hacer algo más que mandar mensajes de texto. Sin embargo, el envío de imágenes, vídeos y notas de audio -que llegaron con el 3G y 4G- pronto se quedará en el subconsciente de los usuarios como un logro antaño, ampliamente superado por la cantidad de posibilidades que promete ofrecer la tecnología 5G. Expertos y compañías lo someten a debate por primera vez en España en el 5G Forum, que se celebrará la semana que viene en Málaga -días 25 y 26 de abril- en el Polo de Contenidos Digitales.

Uno de los servicios más llamativos de esta nueva generación es la posibilidad de conducir el coche particular desde el teléfono móvil. Se trata de la movilidad conectada, que el gran público ya ha visto en práctico en sendos Mobile World Congress de Barcelona los años 2017 y 2018. Por primera vez en Andalucía y gracias al Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, los visitantes al evento podrán probar lo que es subir a un vehículo no conducido por un humano.

Sin embargo, eso son avances que penetrarán en la sociedad a medio plazo una vez que el 5G esté implantado. Lo que los usuarios notarán en primera instancia será la mayor rapidez de navegación y visualización de los vídeos en internet, lugar en el que ya no habrá esperas: "Los expertos aseguran que el 5G es entre 10 y 100 veces más rápido que el 4G. Es muchísimo mayor el salto ahora que el que hubo del 3G al 4G", aseguró en la presentación del evento Ricardo Medina, máximo responsable de Medina Media, productora organizadora del 5G Forum.

Se espera que para junio de este año España presente a la Comisión Europea su plan de despliegue de la tecnología 5G, que posteriormente será debatida y puesta en común entre todos los países europeos para su posterior implantación desde el año 2020. Ello afectará a las televisiones, que se verán obligadas a convencer a los espectadores a que resintonicen sus televisiones, como currió con la llegada de la TDT a principios de la presente década: "Las frecuencias [de las cadenas de televisión] se van a desplazar a otro espectro, para que las empresas de telecomunicación puedan utilizar el espectro en el que ahora están las TDT. ¿Por qué se hace esto? Ello permitirá que la sociedad utilice unas frecuencias que no permiten ningún retraso", aseguró Medina.

Las compañías de telecomunicación no tienen tan claro que el salto deba producirse tan pronto: "Han hecho un esfuerzo grande hace poco tiempo para adaptarse 4G y eso hay que amortizarlo todavía", indica el responsable de Medina Media, creyendo no obstante que se acostumbrarán pronto al cambio por el beneficio que les espera: "¿Que le interesa a una operadora? Que consumamos cuanto más data mejor, y la forma de consumir data no es con mensajes escritos, sino con vídeo, precisamente uno de los fuertes del 5G".