Comparecencia judicial por la muerte de Lucía Garrido

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ha fijado para el próximo miércoles día 22 una comparecencia dentro del procedimiento de la Ley del Jurado en relación con la causa en la que se investiga la muerte de Lucía Garrido, mujer hallada sin vida en 2008 en la finca en la residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. Así lo han asegurado fuentes judiciales, que han indicado que en dicha comparecencia las partes propondrán la práctica de pruebas que no se hayan realizado ya en la fase de instrucción, de cara a la celebración de un juicio con un jurado popular. Dicho juzgado acordó el pasado mes de octubre transformar la causa en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, "figurando como investigados" el ex marido de la fallecida y otras cuatro personas. A través de un auto, el juzgado precisó que el procedimiento continuaba por el momento por un presunto delito de asesinato y se indicaba que en ese momento no quedaba "ninguna diligencia de instrucción pendiente de practicar".

Este juzgado acordó en julio de 2016 el archivo provisional de la causa respecto del hombre, señalando que de las investigaciones "no se ha visto una posible implicación del que era su marido", acordando seguir el caso en un juzgado de instrucción normal contra los otros investigados. Esta resolución fue recurrida, la Audiencia de Málaga la revocó y la dejó sin efecto. Tras esto, el juzgado transformó la causa en un procedimiento del Tribunal del Jurado, al considerar que se habían practicado todas las diligencias que se han considerado "inaplazables" en la fase de instrucción y después de que se personasen en la causa los herederos de la víctima. El cuerpo de la mujer, de 35 años, apareció el 30 de abril de 2008 flotando en la piscina de la finca con lesiones violentas.