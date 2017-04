Concentración de un centenar de taxistas

Un centenar de taxistas se concentraron ayer frente la sede de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga para reivindicar que no se entreguen más licencias VTC (Vehículo de Turismo con Conductor) de nuevas empresas como Uber y Cabify y exigieron que "se cumpla la ley". Esta manifestación se suma a las organizadas en diversas ciudades como Madrid o Sevilla, convocadas por Elite Taxi. Los taxistas estaban llamados a participar en un paro de cuatro horas, de 10:00 a 14:00. A los cánticos también se unieron el lanzamiento de petardos y bengalas y varias pancartas con mensajes como 'Por el cumplimiento de la Ley: 1 VTC/30 taxis. No + VTC' o 'No más apps disruptivas'.