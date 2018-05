Concluye sin acuerdo la mesa del convenio de hostelería

La reunión de la mesa negociadora del convenio de hostelería de la provincia de Málaga, entre patronal y los sindicatos CCOO y UGT, concluyó ayer sin acuerdo. Los responsables de Hostelería y Turismo de CCOO y UGT en Málaga, Lola Villalba y Sergio de Oses, aseguraron que la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha indicado que "no tenía nada nuevo que aportar a la negociación y se ha levantado de la mesa a los cinco minutos", lo que han calificado de "irresponsabilidad".

Así, han lamentado que el presidente de la patronal hotelera, Luis Callejón, "no tiene ningún poder de decisión" y han incidido en la necesidad de buscar ya "una solución". Ante esta situación, desde la Asociación de Hostelería Mahos, que agrupa al mayor número de trabajadores del sector, han convocado una nueva reunión el jueves a las 10:00, a la que los sindicatos irán "por responsabilidad y porque queremos ya una solución".

Los sindicatos denuncian que la patronal "no aporta nada nuevo"

"Jamás ha pasado esto, ni jamás nos podíamos imaginar esta situación, con la importancia y la repercusión que tiene este convenio, el más importante de la provincia, y nos da la sensación que ni tan siquiera se lo toman en serio", han precisado.Tras reprocharle los sindicatos la "pérdida de tiempo y la inmovilidad por parte de Aehcos", tanto UGT como CCOO están planteándose informar públicamente de la situación existente en la mesa negociadora. Antes de la reunión de este lunes los sindicatos han recordado que si no se producían avances no descartaban la convocatoria de una huelga en el sector, pese a admitir que no era lo deseable dadas las fechas actuales cercanas a la temporada alta y en un sector tan sensible como el turístico.

Desde que el anterior convenio de hostelería finalizó en diciembre del pasado año, la mesa negociadora se ha reunido en nueve ocasiones, contando la de ayer.