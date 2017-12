Condenado por insultar a su ex mujer cuando no quiso hablar con él

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga por insultar a su ex mujer cuando ella se refugió en un portal de una vivienda de Málaga al comprobar que su exmarido la perseguía. El acusado ha sido condenado a una pena de veinte días de localización permanente y se le prohíbe acercarse a su exmujer a menos de 500 metros y comunicar con la misma por cualquier medio durante tres meses por un delito leve de vejaciones injustas. Los hechos se remontan a 2007 cuando el acusado se encontró casualmente con su ex mujer, con la que mantiene una serie de desavenencias desde la separación, y la hija de ambos. La mujer al comprobar que las perseguía y no querer hablar con él se refugió en un portal por lo que el acusado la insultó, al tiempo que golpeó el portal.